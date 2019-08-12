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Як розкріпачитися в ліжку: названо 3 простих кроки

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Від якості сексу у багатьох випадках залежить успіх відносин. Однак багато дівчат соромляться себе і не знають, як розкріпачитися в ліжку.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, як звільнити себе від табу в сексі.

Полюбіть себе

Як розкріпачитися в ліжку: названо 3 простих кроки

Фото: goodfon.ru

Звучить банально, але першопричиною всіх комплексів є нелюбов і неприйняття себе, свого тіла. Ніхто не ідеальний, майже всі хочуть щось в собі поправити: прибрати кілька зайвих кілограмів або позбутися целюліту. Тому не варто зациклюватися на недоліках, а краще займіться собою. Запишіться в спортзал, на масаж, до косметолога. Поліпшення зовнішності допоможе вам відчути себе більш впевненими в ліжку.

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Як розкріпачитися в ліжку: названо 3 простих кроки

Фото: artfile.me

Не бійтеся розмовляти зі своїм партнером про секс, про те, що насправді для вас важливо і приносить задоволення. Адже дуже часто у чоловіків складається неправильна думка про те, що по-справжньому нам подобається і збуджує. А самі вони навряд чи здогадаються.

Носіть те, що підвищує вашу впевненість

Як розкріпачитися в ліжку: названо 3 простих кроки

Фото: goneva.net.ua

Коли на вас річ, в якій ви відчуваєте себе чарівною, вона автоматично додає вам впевненості. Тому якщо ви думаєте, що гарні з тією самою помадою, нафарбуйте нею губи, перш ніж відправитися в ліжко. Вважаєте, що сексуально виглядаєте в тій самій білизні, одягніть її перед сексом. Неважливо, що змушує відчувати себе прекрасно — використовуйте це!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці назвали кілька речей, які ні в якому разі не потрібно робити перед сексом.

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