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9 жовтня • оновлено в 18:36
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Як продовжити задоволення в ліжку: топ-5 ефективних способів

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Секс — справа приємна, і часом хочеться, щоб він тривав і тривав. Але найчастіше буває так, що чоловік вже біля фінішу, а жінка тільки розігрілася.

OBOZREVATEL вирішив назвати топ-5 ефективних способів, які допоможуть продовжити задоволення в ліжку.

Не забувайте про прелюдії

Як продовжити задоволення в ліжку: топ-5 ефективних способів

Фото: molbuk.ua

Наблизившись до піку сексуальної насолоди, зробіть перерву. Поверніться до пестощів і поцілунків, після чого знову продовжите статевий акт. За період такої паузи пристрасть трохи згасне, що в свою чергу продовжить час заняття сексом.

Міняйте пози

Як продовжити задоволення в ліжку: топ-5 ефективних способів

Фото: ua-reporter.com

Річ у тім, що звичні сексуальні позиції можуть змусити тіло працювати як годинник, щоразу приводячи до кульмінації швидше, ніж хотілося б вам і вашій партнерці. А будь-яка новизна, навпаки, — здатна відкласти сім'явипорскування.

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Глибше дихайте

Як продовжити задоволення в ліжку: топ-5 ефективних способів

Фото: paradisi.de

Відчуваючи наближення оргазму, сповільніться і зробіть один або кілька глибоких вдихів. Це допоможе вам розслабитися.

Проникайте повільно

Як продовжити задоволення в ліжку: топ-5 ефективних способів

Фото: tele1.ch

Починати проникати в партнерку краще повільно, потім можна трохи прискоритися. Якщо ви відчуваєте наближення оргазму, можна зупинитися і просто побути всередині партнерки до тих пір, поки не відчуєте, що здатні відновити процес.

Використовуйте презерватив

Як продовжити задоволення в ліжку: топ-5 ефективних способів

Фото: m.az-jenata.bg

Крім того, можна купити презервативи з потовщеною стінкою, вони будуть трішки знижувати чутливість, що в підсумку призведе до довшої пригоди в ліжку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були розвіяні популярні міфи про жіночий оргазм.

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kiy Valeriy
kiy Valeriy
і це потрібно було писати в розділі "останні новини"??? обоз куди ти котишся?
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