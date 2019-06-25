Як привернути кохання: розкрито секрет ідеального фото для сайту знайомств

Фотографи з США розповіли про те, які фото найбільше підходять для профілю на сайті знайомств Tinder. За їх словами, найбільш вдалим варіантом стануть портрети.

Людина вийде на знімку красивіше, якщо сяде навпроти великого вікна, щоб на її обличчя падало природне світло, пише Swipe Life.

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Ще одним хорошим варіантом для використання в Tinder виявилося фото в стилі lifestyle. Фотографи також порекомендували уникати двозначності і не фотографуватися з сестрою, братом чи друзями, яких можуть сприйняти за вашу другу половинку.

pexels.com

Думки про знімки в повний зріст розділилися. Одні не побачили в ньому нічого поганого, інші порадили відмовитися від них, оскільки такий тип фото змушує судити про людину тільки по зовнішності.

pexels.com

Найменш відповідним для Tinder фотографи назвали групові фото.

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, медична рада М'янми позбавив ліцензії лікаря Нанг Мве Сан за відверті фотографії в своїх соціальних мережах. 29-річна дівчина провчилася в медичній школі і вела кілька років практику. Але медицина не була її пристрастю. Вона стала моделлю, і викладала в Facebook знімки в купальниках і нижній білизні.

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