Як повернути секс в стосунки: в мережі назвали способи

Іноді в стосунках з'являються проблеми, через які пари розлучаються. Буває і так, що зникає інтимна близькість.

Але в таких випадках не варто впадати у відчай, а навпаки – вирішити питання, пише "Рамблер".

Для вирішення проблеми, в першу чергу, необхідно все добре обдумати. Раптом відсутність сексу пов'язано зі стресом на роботі і тому вам зараз не до інтимної близькості. У будь-якому випадку, з цими труднощами треба боротися.

У відносинах дуже важливо обговорювати те, що вас турбує. Якщо у вас давно не було сексу з вашим партнером, то запитайте безпосередньо у нього – з чим це пов'язано. Така розмова зблизить вас і допоможе вирішити проблему.

Буває так, коли жінка думає, що у відсутності інтиму винна саме вона. Але це неправильно, адже є безліч причин, через які чоловік стає менш активним у ліжку. Тому не робіть поспішних висновків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо найкращі пози для сексу, які допоможуть уникнути розлучення.