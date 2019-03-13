Як поліпшити якість сексу: названо топ-5 продуктів

Лікарі сексологи назвали 5 продуктів харчування, які можна вживати для поліпшення якості сексуального життя.

Так, фахівці порекомендували додати в свій раціон продукти, які балансують рівень гормонів і підсилюють приплив крові до органів малого тазу, тим самим стимулюючи статевий потяг, повідомляє Elle.ru.

Устриці

Фото: AgroPortal.ua

Незважаючи на свою слизьку і слизову текстуру, устриці перебувають на вершині списку кращих афродизіаків. Оскільки містять у величезній кількості цинк і магній — а це ключові мінерали для синтезу тестостерону, основного гормону статевого потягу, і вироблення сперматозоїдів.

Мигдаль

Фото: Оrexov.net.ua

Мигдаль насичений поживними речовинами і містить кілька мікроелементів, які важливі для сексуального здоров'я і розмноження: цинк, селен і вітамін Е.

Шоколад

Фото: АіФ

Шоколад неспроста асоціюється з сексом і любов'ю. Адже він сприяє викиду "гормону щастя" серотоніну і містить фенілетиламін — природний стимулятор, що викликає збудження і відчуття благополуччя.

Інжир

Фото: takprosto.cc

Тропічні плоди інжиру — чудовий афродизіак, оскільки містять клітковину, яка відіграє важливу роль для здоров'я серця.

Спаржа

Фото: irecommend.ru

Незамінне джерело калію, клітковини, вітаміну Е, В6, А і С, а також тіаміну і фолієвої кислоти. Цей коктейль стимулює в організмі синтез гістаміну, що підвищує здатність досягнення оргазму — як у чоловіків, так і у жінок.

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