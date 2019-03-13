Як поліпшити якість сексу: названо топ-5 продуктів

Лікарі сексологи назвали 5 продуктів харчування, які можна вживати для поліпшення якості сексуального життя.
Так, фахівці порекомендували додати в свій раціон продукти, які балансують рівень гормонів і підсилюють приплив крові до органів малого тазу, тим самим стимулюючи статевий потяг, повідомляє Elle.ru.
Устриці
Фото: AgroPortal.ua
Незважаючи на свою слизьку і слизову текстуру, устриці перебувають на вершині списку кращих афродизіаків. Оскільки містять у величезній кількості цинк і магній — а це ключові мінерали для синтезу тестостерону, основного гормону статевого потягу, і вироблення сперматозоїдів.
Мигдаль
Фото: Оrexov.net.ua
Мигдаль насичений поживними речовинами і містить кілька мікроелементів, які важливі для сексуального здоров'я і розмноження: цинк, селен і вітамін Е.
Шоколад
Фото: АіФ
Шоколад неспроста асоціюється з сексом і любов'ю. Адже він сприяє викиду "гормону щастя" серотоніну і містить фенілетиламін — природний стимулятор, що викликає збудження і відчуття благополуччя.
Інжир
Фото: takprosto.cc
Тропічні плоди інжиру — чудовий афродизіак, оскільки містять клітковину, яка відіграє важливу роль для здоров'я серця.
Спаржа
Фото: irecommend.ru
Незамінне джерело калію, клітковини, вітаміну Е, В6, А і С, а також тіаміну і фолієвої кислоти. Цей коктейль стимулює в організмі синтез гістаміну, що підвищує здатність досягнення оргазму — як у чоловіків, так і у жінок.
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