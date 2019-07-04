Як поліпшити своє сексуальне життя: названо топ-5 способів

Експерти популярного жіночого видання Cosmopolitan склали топ-5 порад, які допоможуть парам урізноманітнити своє сексуальне життя.

Так, вони рекомендують закоханим спробувати рольові ігри, а також обов'язково розмовляти один з одним про секс, пише "Cosmo.ru".

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Рольові ігри

Рольові ігри здатні вивести інтимне життя на новий рівень. Це допоможе розслабитися в ліжку. Але, обов'язковою умовою для таких розваг є довіра.

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Підігріває почуття

Якщо пара знаходиться в тривалих відносинах, то часто бажання ретельно стежити за своїм зовнішнім виглядом проходить. Так, вам обом комфортно разом, але це не означає, що не потрібно докладати ніяких зусиль, щоб виглядати сексуально. Слід замінити милу піжаму на красиву білизну і обов'язково стежити за станом свого тіла.

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Будіть пристрасть

Спробуйте написати SMS своєму партнеру і розповісти про те, що його чекає вдома.

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Скажіть "ні" рутині

Якщо ви весь час займаєтеся сексом в одних і тих же позах, нічого дивного, що він не такий цікавий, як раніше. Пробуйте щось нове. Якщо у вас не вистачає знань - читайте спеціалізовані книги або підгляньте в інтернеті.

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Спілкуйтеся

Спілкування з партнером - запорука хороших відносин. Пам'ятайте, що він не вміє читати думки, і якщо чогось хочеться - потрібно сказати про це!

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Як раніше писав OBOZREVATEL, британська блогер Анна Бей розповіла про те, де знайти багатих женихів. Вона порадила дівчатам приділяти увагу своїй зовнішності і слідувати її вказівкам в пошуках заможного чоловіка.

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