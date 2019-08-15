Як поліпшити секс: топ-5 порад

Сексуальне життя будь-якої пари рано чи пізно перетворюється на рутину. Щоб уникнути цього і не втратити інтерес один до одного, необхідно докласти зусиль.

О 5 речах, які поліпшать сексуальне життя пише видання "Tochka.net".

pexels.com

Фантазія

Іноді спільна мрія стає одним з головних двигунів в стосунках. Знайдіть заняття, яке зацікавить вас двох.

pexels.com

Спочатку секс, потім розмови

Якість сексу буде не дуже хорошим, якщо перед цим ви почнете розповідати історії з життя. Краще розмовляйте після статевого акту.

pexels.com

Зробіть щось незвичайне

Не обов'язково шукати п'ятитомник "Камасутри", просто перемістіться на кухню або на вулицю, спробуйте продовжити прелюдію.

pexels.com

Додайте вогню

Танцюйте стриптиз, не бійтеся називати статеві органи тими словами, якими належить, перестаньте боятися сексу, і відвідуйте секс-шопи.

pexels.com

Будьте тут і зараз

Не варто відволікатися на їжу, дзвінки, переживання або роботу. Необхідно бути в моменті і відчувати і сам момент, і свого партнера.

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, від якості сексу у багатьох випадках залежить успіх відносин. Однак багато дівчат соромляться себе і не знають, як розкріпачитися в ліжку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram