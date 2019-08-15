Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Секс

Як поліпшити секс: топ-5 порад

698 Читати матеріал російською

Сексуальне життя будь-якої пари рано чи пізно перетворюється на рутину. Щоб уникнути цього і не втратити інтерес один до одного, необхідно докласти зусиль.

О 5 речах, які поліпшать сексуальне життя пише видання "Tochka.net".

Як поліпшити секс: топ-5 порад

pexels.com

Новини
Свята та пам'ятні дати серпня: що відзначається

Фантазія

Іноді спільна мрія стає одним з головних двигунів в стосунках. Знайдіть заняття, яке зацікавить вас двох.

Як поліпшити секс: топ-5 порад

pexels.com

Спочатку секс, потім розмови

Якість сексу буде не дуже хорошим, якщо перед цим ви почнете розповідати історії з життя. Краще розмовляйте після статевого акту.

Як поліпшити секс: топ-5 порад

pexels.com

Зробіть щось незвичайне

Не обов'язково шукати п'ятитомник "Камасутри", просто перемістіться на кухню або на вулицю, спробуйте продовжити прелюдію.

Як поліпшити секс: топ-5 порад

pexels.com

Додайте вогню

Танцюйте стриптиз, не бійтеся називати статеві органи тими словами, якими належить, перестаньте боятися сексу, і відвідуйте секс-шопи.

Як поліпшити секс: топ-5 порад

pexels.com

Будьте тут і зараз

Не варто відволікатися на їжу, дзвінки, переживання або роботу. Необхідно бути в моменті і відчувати і сам момент, і свого партнера.

Як поліпшити секс: топ-5 порад

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, від якості сексу у багатьох випадках залежить успіх відносин. Однак багато дівчат соромляться себе і не знають, як розкріпачитися в ліжку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...