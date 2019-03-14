Як поліпшити секс: названо несподівані продукти

Поліпшити якість сексуального життя можна за допомогою правильного підбору продуктів харчування, які сприяють збудженню.

Лікарі та сексологи склали цілий список афродизіаків та несподіваної їжі, які можуть вплинути на лібідо, передає Сosmo.

Гострий перець

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Капсаїцин, що міститься в цьому продукті, покращує роботу серця і провокує зростання тестостерону і викид ендорфінів.

Лосось

Вітамін D, який є в рибі, знижує депресію і покращує самопочуття. Білок і жирні кислоти допомагають органам краще працювати, що впливає на статеве життя.

Імбир

Liza

Дослідження пов'язують африканський імбир з посиленням сексуальної функції та бажання у чоловіків. Цей продукт підсилює дію ензимів, які підтримують сексуальні функції в обох статей.

Кавун

Фітонутрієнти (лікопен і цітрулін), які містяться в кавуні, покращують стан кровоносних судин і сприяють розслабленню організму.

Червоне вино

Alfonso Scarpa / unsplash

Червоне вино містить антиоксидант ресвератрол, який покращує кровообіг в організмі. Головне, не зловживати.

Фісташки

Цей вид горіхів багатий на жири, які покращують кровотік і підсилюють бажання.

Банани

У них міститься багато калію, який знижує тиск і допомагає боротися з м'язовими спазмами.

Авокадо

Kelly Sikkema / unsplash

У ньому міститься багато жирних кислот і вітамінів Е, які важливі для виробництва гормонів і підвищення лібідо.

Мед

Він містить вітаміни (А, B1, В2, В3, В5, В6, В9, PP, C, E, H, K), амінокислоти і мінерали. Цей продукт додає енергії, що сприяє підвищенню якості сексу.

Яйця

Katherine Chase / unsplash

Вітамін рибофлавін у яйцях сприяє виробленню енергії, а пантотенова кислота допомагає регулювати виробництво статевих гормонів. Також міститься селен, який важливий для репродуктивної функції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо топ-5 продуктів, які збільшують статеву пристрасть.

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