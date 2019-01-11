Як поговорити з дитиною про мастурбацію: 5 найкращих порад

Розмова з дитиною про мастурбацію може бути незручною і навіть бентежити. Але вона необхідна для батьків, які хочуть виховати дітей зі здоровим розумінням сексу і свого тіла.

Видання Huffpost, посилаючись на думку викладачів сексу, розповіло про п'ять найкращих способів, як поговорити з дітьми про самозадоволення.

Почати рано

На думку експертів, із дітьми потрібно говорити про мастурбацію ще до настання статевої зрілості, яка зазвичай починається у віці від 9 до 16 років. Також їм потрібно донести, що самодотики у будь-якому віці не є чимось брудним або незаконним. Тому, не потрібно соромитися сексуальних задоволень.

Підкресліть, що це нормально

Фото: kraskizhizni.com

Для батьків дуже важливо говорити про мастурбацію без сорому. Також не потрібно дитину сварити, якщо вона вже почала себе самозадовольняти. Адже такі дії можуть змусити її відчути огиду до себе.

Також відкриті переговори сприятимуть позитивнішому розумінню самозадоволення, яке може бути корисним для дітей, коли вони вивчать своє тіло. Крім того, вони допоможуть обговорити гігієну, правильні терміни для геніталій і способи усунення небезпечних дотиків.

Поясніть, що це особисте

Також експерти додали, що важливо не лише повідомити, що самозадоволення є не тільки чимось нормальним і природним. Але й донести, що це є особистим. Це особливо важливо для маленьких дітей, які можуть тертися об такі предмети, як подушки, меблі або іграшки.

Головне, пояснити дитині, що оскільки його статевий орган є однією із його особистих частин, це те, що потрібно робити у своїй кімнаті, а не на публіці.

Не турбуйтеся надто багато

Фото: pw-life.com

Батьки турбуються про те, як часто їхні діти торкаються себе. На думку експертів, проблема може бути тільки в тому випадку, якщо мастурбація заподіює тілесні ушкодження або заважає повсякденному життю дитини. А якщо це не завдає шкоди і робиться у приватному порядку, то це нормальне явище.

Відпусти власний сором

Батьки, які відкрито говорять на такі теми, як мастурбація, і дають зрозуміти, що жодне питання не заборонене, допомагають дітям залишатися у безпеці й інформованості, коли йдеться про їхнє сексуальне здоров'я. Тому не потрібно соромитися говорити з дітьми на такі теми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психолог і сімейний терапевт із Відня Сабіна Вайс переконана в тому, що стосунки без сексу також можуть бути щасливими. Вони можуть бути життєздатними, поки це влаштовує обох партнерів.

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