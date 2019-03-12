Як отримувати задоволення від сексу: поради експертів

Експерти вважають, що українці не вміють отримувати задоволення від інтимного життя. Підтвердженням тому є дослідження, проведене соціологічною групою "Рейтинг", в якому секс серед переліку того, що приносить людям радість, зайняв аж 18-е місце.

Як повідомляє прес-служба готелю для рольових ігор "Cherry Twins", попри такий результат, фахівці все ж стверджують, що існують способи, завдяки яким пари зможуть навчитися отримувати задоволення від сексу, і врятувати відносини від зрад і розлучень.

"Я спостерігаю, що в більшості випадків партнери дійсно люблять один одного, але нудний, одноманітний секс губить їхні відносини і провокує зради. У таких випадках я наполегливо рекомендую змінити локацію і спробувати рольові ігри. Як результат, подібні експерименти в ліжку виводять відносини на новий рівень і рятують шлюби", — поділилася психолог Галина Єлізарова.

Фото: ru.freepik.com

Також наголошується, що парам буває складно зберігати пристрасть у відносинах через побутові умови, в яких вони живуть, проте це можливо.

"Середньостатистична українська пара живе в таких побутових умовах, які вже точно настроюють на рольові ігри: чоловік, дружина, двоє дітей, батьки і т.д. У такій комуналці усамітнитися навіть на 5 хвилин — це свято. Про які експериментах тут може йти мова? Однак, щоб допомогти парам, я створила простір, в якому дорослі люди можуть грати в дорослі ігри, втілювати свої фантазії, дізнаватися бажання партнера, пробувати щось нове", — додала засновниця готелю для рольових ігор "Cherry Twins" Олена Соловйова.

Фото: ratinggroup.ua

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