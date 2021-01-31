Відповіді на найбільш гостроцікаві запитання про секс-іграшки: що в тренді, як вибрати і чи є небезпека

Вийти за рамки звичного й вирушити до секс-шопу – для багатьох це буквально сходження на гору Еверест. Для когось тема задоволення залишається табу, а для інших – це зручний спосіб урізноманітнити своє статеве життя як із партнером, так і соло.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL секс-коуч Юлія Гайворонська розповіла, які гаджети в тренді і як правильно вибрати секс-іграшку для задоволення. А сексологиня й клінічна психологиня Наталія Козлова поділилася думкою, чому про ці пристрої заведено мовчати і чи може використання секс-іграшок спричинити психологічну травму.

Використання секс-іграшок: думка психологині-сексологині Наталії Козлової

1. Секс-іграшки не тільки для задоволення, а й для вивчення свого тіла.

Є певний міф про те, що секс-іграшки можуть бути шкідливі. Нібито вони знижують чутливість, що зрештою призводить до повної відсутності сексуального життя в класичному його розумінні. Такі страхи абсолютно невиправдані, адже багато які предмети з секс-шопів рекомендують навіть лікарі. Якщо згадати фільм "Без істерик", можна з твердістю сказати, що ще в далекі часи за допомогою стимуляції інтимної зони лікували так звану "істерію". А з появою перших вібраторів їхня популярність зросла до небес.

Ці гаджети використовують не тільки для того, щоб урізноманітнити секс у парі, але й щоб вивчити себе та своє тіло. А вже далі цими знаннями ви зможете ділитися зі своїм партнером, що істотно поліпшить ваше взаєморозуміння в ліжку.

2. Секс-іграшки корисні для здоров'я

Товсті презервативи та лубриканти з пролонгувальною дією можуть бути корисні за передчасної еякуляції. У лікуванні проблем із ерекцією можна використовувати вакуумну помпу. А якщо у чоловіка є претензії до розміру свого пеніса – вибрати насадки або, навпаки, обмежувальні кільця. Що ж стосується жінок – за допомогою вібратора лікують таке захворювання, як вагінізм (судомне скорочення м'язів піхви й тазового дна, що робить неможливим для жінки участь у варіанті класичного сексу).

Також для жінок корисним буде використання вагінальних кульок. Це допоможе зміцнити м'язи піхви та пробудити чуттєвість. Їх зокрема активно застосовують, щоб привести м'язи в тонус після народження дитини, або ж зміцнити м'язову тканину тазового дна до пологів, разом із вправами Кегеля.

А ось якщо жінка відчуває проблеми з отриманням оргазму, затиснута або складно збуджується – їй можна рекомендувати вакуумно-хвильові стимулятори.

3. Секс-іграшки вагітним: можна чи ні

Під час вагітності потрібно робити все обережно і з розумом. Лікар, який веде вашу вагітність, повинен попереджати про ризики. Якщо у вас є загроза викидня або ж плацента розташована занадто низько – на якийсь час потрібно утриматися від еротичних ігор. А коли все гаразд і ваш гінеколог дає "зелене світло" – можете повноцінно жити сексуальним життям. Дуже важливо в цей період стежити за гігієною іграшок і вибирати їх тільки з безпечних матеріалів. Намагайтеся не використовувати занадто глибокі та різкі гаджети.

Застосовуючи кліторальні стимулятори, слід пам'ятати, що в момент оргазму може виникати скорочення матки, тому за будь-яких непередбачених ситуацій (це може бути біль або кров'янисті виділення), слід звернутися до лікаря.

Дуже важливо пам'ятати, що не можна використовувати іграшку одночасно для анального та вагінального сексу. Бактерії з кишківника можуть потрапити в піхву і викликати захворювання.

4. Не варто мовчати про секс – ера СРСР минула

Давайте згадаємо, як наші люди реагують на саме слово "секс", особливо старше покоління. Це слово їх змушує червоніти, їм хочеться зникнути або втекти. А що, як сказати слова "пеніс" або "вагіна"? Ми затискаємося ще більше, але ж це такі самі наші органи, як і всі інші. Сором пронизує все тіло наскрізь, адже в СРСР сексу не було. А якщо й був, то пізно вночі під ковдрою. Насправді, це міф – але це вже зовсім інша історія.

Так ось, такі люди ніколи не зайдуть у секс-шоп, а якщо й зайдуть, то згорять там від сорому. Більшість досі вважає, що секс-іграшки використовують або збоченці, або ті, кого ніхто не чекає вдома. Все це відбувається через відсутність у наших людей статевого та сексуального виховання. У деяких країнах цей предмет давно введений у школах як обов'язковий.

5. Секс-іграшки не завдадуть психологічної травми, якщо ви здорова та зріла особистість

Чи може використання секс-іграшок спричинити психологічну травму? Я думаю, що ні. Якщо ви психічно здорова людина, зріла особистість – вам це не загрожує.

Якщо ж ми говоримо про такі травми через сексуальні збочення, які для вас неприйнятні, або насильство – це може залишити слід.

Все про тренди і як вибрати гаджет для задоволення: думка секс-коуча Юлії Гайворонської

1. У тренді багатофункційність

Зараз великої популярності набувають секс-іграшки, які пов'язані з телефоном і працюють на відстані, можуть підтримувати відео-чат. Багато хто вибирає багатофункційні гаджети – їх можна застосовувати не тільки за одним значенням.

Для чоловіків – це мастурбатори, які, наприклад, звужують і вібрують з голосом або ж виконані з м'яких матеріалів із підігрівом, вібрацією і звуженням. І навіть існують мастурбатори, які рухаються. Є й такі, що нагадують чимось віртуальну реальність: телефоном ти контролюєш, що відбувається в окулярах.

2. Вибирайте секс-іграшку виходячи з ваших уподобань

Щоб вибрати гаджет, потрібно поставити собі запитання: як використовуватиметься іграшка і для кого – для себе чи для спільного використання. Чоловіки, наприклад, вибирають секс-іграшку для: тренування витривалості, відрядження, стимуляції простати, подовження статевого акту або щоб дати кліторальний оргазм партнерці.

Для жінки потрібно розуміти: який розмір, де буде використовувати (в подорожі, вдома), з якого матеріалу, чи повинен гаджет працювати на суші або під водою, цей пристрій із функціями нового покоління чи ні.

3. Секс-іграшка – це не заміна партнера

Використання іграшок дедалі частіше зводитися до сурогату, тобто вони, як милиця, – це додаток, який не може замінити ні в якому разі ні чоловіка, ні жінку. Тому що передусім сексуальний контакт потрібен для входження в психосоматичне партнерство, для бажання бути не одному, щоб ділити себе з кимось, бути прийнятим і зрозумілим.

Секс-іграшки не будуть зайвими в парі. Наприклад, багато хто не хоче кохатися орально, це може зробити іграшка. Секс-іграшки в парі – це помічники для додавання перчинки та різноманітності. Їх не обов'язково використовувати в кожному сексі – лише коли буде бажання спробувати щось нове й погратися.

4. Вибирайте секс-іграшки з якісного матеріалу

Можуть нашкодити гаджети, якщо вони зроблені з латексу або матеріалу, який не призначений для використання у інтимних зонах. Це повинен бути медичний силікон, безпечний для нашого тіла. Є і надпотужні пристрої, які можуть спровокувати оніміння клітора до кількох годин.

5. Вибір гаджета для задоволення новачкам: скільки коштує секс-іграшка

Для ознайомлення новачки вибирають вібратор, лубриканти для орального сексу, поліпшення чутливості, для охолодження, ерекції. Дуже часто пари беруть іграшки для стимуляції клітора або спеціальні масажери. Початківцям краще вибирати прості гаджети, які в принципі дадуть розуміння того, що в цьому немає нічого поганого: використовувати такий предмет для задоволення. В середньому секс-іграшку можна купити від 10 тис. гривень – акумуляторну, водонепроникну і з якісного матеріалу.

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