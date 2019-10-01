"Він буде добрим": британка продала цноту політику за 1,3 млн фунтів

У Великобританії 23-річна дівчина Лія зізналася, що продала свою цноту через відоме онлайн-агентство "Попелюшка-ескорт" за 1,3 млн фунтів стерлінгів (38,5 млн грн).

Як повідомляє The Daily Mail, жінка стверджує, що перший інтим з нею купив міністр від партії торі, якому за 50 років, чиє ім'я не розкривається через правил конфіденційності.

Лія розповіла, що вирішила продати свою цноту на аукціоні, тому що хотіла відкрити свою справу та допомогти своїй родині.

Лія продала цноту за 1,3 млн фунтів dailymail / Cinderella Escorts

"Було б здорово зустріти когось, хто має такий досвід, я думаю, це було б дійсно здорово. Я також хотіла б розпочати кар'єру", – розповіла вона.

Британка продала цноту за 1,3 млн фунтів dailymail / Cinderella Escorts

За словами дівчини, мама повністю підтримала угоду з політиком, який виявився справжнім "джентльменом", дуже освіченим та впливовим.

"Цікаво зустріти людину з такою владою. У моєму віці це зробити не вийшло б. Мене вражає, що у нього навіть є свій водій та охорона. І такий хлопець зацікавлений в мені – я знаходжу це абсолютно приємним і, думаю, він буде добрим до мені", – додала Лія.

Уточнюється, що для виставлення своєї невинності на аукціоні дівчатам потрібно отримати довідку від гінеколога. Покупець має право також провести власну експертизу, вибравши будь-якого лікаря. Після агентство віднімає 20% комісії за угоду.

Дівчина продала цноту політику dailymail / Cinderella Escorts

"Я з нетерпінням чекаю ночі та щаслива виставити на аукціон мою цноту. Незважаючи на те, що я мало розумію в політиці, я з нетерпінням чекаю на захоплюючі розмови із покупцем і пристрасну ніч. Я думаю, що дозвіл на продаж невинності був табу в нашому суспільстві. Це важливий крок на шляху до емансипації", – зізналася дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що азербайджанська модель Махбубом Мамедзаде продала цноту на інтернет-аукціоні, який був організований німецьким сайтом Cinderella Escorts.

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