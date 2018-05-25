Вік - не перешкода? Експерти пояснили ставлення до сексу у чоловіків різного віку

На відміну від жінок, для чоловіків в сексуальному житті велику роль грає фізіологія, ніж прояви почуттів і емоційна складова.

Проте, експерти в області сексології давно з'ясували, що в різні періоди життя чоловіки по-різному ставляться до інтимної близькості. Про те, чого чекають від сексу чоловіки різного віку, пише Clutch.

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1. Чоловіки у віці 25-30 років: пік сексуального потягу.

Молоді люди в цьому віці не особливо розбірливі і активно змінюють партнерок, кількість їм заміняє якість. Це час експериментів, новизни, набуття досвіду і зміцнення самооцінки чоловіка. Щоб "зачепити" молодої людини, якомога більше уваги приділяйте спонтанності, загадковості, вчіться дивувати. Зрозуміло, необхідно опанувати "технічні" навички - навчитися робити еротичний масаж, освоїти різні техніки інтимних задоволень, в тому числі і незвичайні (залежно від особистих переваг кожного).

2. Чоловіки у віці 30-45 років: пора усвідомленості.

На перший план виходить єдність життєвих цілей та пріоритетів, а не сексуальне життя. Чоловіки цінують інтелектуальний потенціал і вміння одягати не тільки коротку спідницю, а й елегантний діловий костюм. Важливо стати не лише привабливою, але і душевною. На фізичному рівні чоловік хоче, щоб жінка про нього піклувалася. Постарайтеся стати другом для чоловіка. Не переробляйте його, а зрозумійте і прийміть всі переваги та недоліки його характеру. У цю пору зазвичай чоловік вже розуміє, чого він хоче від життя, і від жінки. Треба тільки почути і дати йому потрібне. Тільки без страждань та маніпуляцій - адже на довгій дистанції обманювати і підігравати важко.

3. Чоловіки після 45: сивина в бороду - біс в ребро.

Після 45 сексуальна функція у чоловіка починає згасати. Тут необхідно створювати максимально сприятливі умови для статевого життя. Щоб ніхто не відволікав, був час передчувати, налаштуватися, усамітнитися, "переключитися". Потрібно намагатися підтримувати загальне здоров'я чоловіка на рівні, адже при недугах сексуальна функція втрачає свою актуальність. Головний девіз цього часу - регулярність на сприятливому ґрунті. Можна і потрібно додавати в близькість все більше інтимності, компенсуючи зниження пристрасті.

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