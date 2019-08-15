Відома порноактриса розкрила "брудний маленький секрет"

Актриса фільмів для дорослих Міа Халіфа зізналася про причини відходу з порноіндустрії.

В інтерв'ю Daily Beast 26-річна уродженка Лівану розповіла, що прийняла рішення перестати зніматися в порно відразу після того, як стала популярною.

"Коли я побачила, що відбувається в ЗМІ, я схаменулися і зрозуміла, що я насправді роблю і як це вплине на моє життя надалі", - сказала дівчина.

Міа Халіфа instagram.com/miakhalifa

Міа Халіфа instagram.com/miakhalifa

За її словами, вона стала актрисою фільмів для дорослих не заради грошей і слави. "Це був брудний маленький секрет, який я хотіла мати, щоб інші люди не втручалися в цю справу", - пояснила Міа, у якої зараз більше 16 млн підписників у Instagram.

Дівчина додала, що зйомки в порнофільмах допомогли їй самоствердитися, оскільки раніше чоловіки не балували її своєю увагою, що позначалося на самооцінці.

Міа Халіфа instagram.com/miakhalifa

Міа Халіфа instagram.com/miakhalifa

Міа Халіфа instagram.com/miakhalifa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відверто про всі підводні камені життя порноактриси розповіла дівчина родом з Львівської області, яка знімається в "дорослому" кіно під псевдонімом Josephine Jackson.

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