Любить, але не хоче: експерти з'ясували, чи можливі відносини без сексу

Сабіне Вайс, психолог і сімейний терапевт із Відня, переконана у тому, що стосунки без сексу також можуть бути щасливими.

Вони можуть бути життєздатними, поки це влаштовує обох партнерів. Про це повідомляє Huffington Post Deutschland.

На думку Вайс, варто розрізняти дві форми стосунків без сексу: коли його від початку не було — він просто обом не був потрібен, і коли статеве життя із часом відійшло на другий план.

Експерт вважає, що в кожній парі рано чи пізно згасає сексуальна активність, але це не повинно ставати причиною для проблем і сварок.

"Якщо пара не займається сексом, це не означає, що в стосунках немає фізичної близькості…Такі пари можуть обніматися і пестити один одного", — зауважила Вайс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сексологи назвали декілька простих правил, які допоможуть досягати максимального сексуального задоволення.