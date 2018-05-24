Весілля принца Гаррі і Меган Маркл відбило у користувачів мережі інтерес до порно

Під час трансляції церемонії одруження британського принца Гаррі та голлівудської актриси Меган Маркл, яка відбулася в суботу, 19 травня, світовий трафік найбільшого порноресурсу PornHub впав більш, ніж на 10%.

Більш того, до початку святкового заходу кількість запитів з Великобританії зменшилася на 21%. До середніх для суботнього показника чисел трафік повернувся лише до 23:00 суботи, 19 травня. Про це повідомили в офіційному блозі ресурсу для дорослих.

У дослідженні уточнили, що на території Англії від дорослого контенту відволіклися 19% користувачів, а в Північній Ірландії -14%. Найбільший інтерес у всьому світі до королівської сім'ї проявили сусідня країна: у Франції трафік впав відразу на 23%. Також за весільною церемонією пильно стежили в Чилі (мінус 20% звичної аудиторії), Італії (19%), а також в Новій Зеландії, Нідерландах і Туреччині (по 18%).

Меган Маркл і принц Гаррі в день весілля

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Крім цього, напередодні британського королівського весілля представники PornHub помітили зростання інтересу користувачів до персони Меган Маркл. За три дні до одруження її ім'я стало одним з найбільш запитуваних на порносайті. До двадцятих чисел травня аналітики зафіксували зростання популярності на 2812%, при цьому третина користувачів писали ім'я дівчини з граматичною помилкою.

Також фахівці помітили збільшення кількості запитів слів "принц" (на 403%), "принцеса" (на 187%) і "королівський" (на 1865%). На хвилі інтересу до події популярність знову повернулася до герцогині Кембриджської: запит "Кейт Міддлтон" почастішав майже на 1000%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глядачі церемонії одруження принца Гаррі з Меган Маркл стверджують, що наречена вилаялася під час їзди в кареті . На їхню думку, новоспечена герцогиня нібито сказала слово "f*ck".