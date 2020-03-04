Згідно з новим дослідженням, проведеним у Великобританії, вегетаріанці стають кращими коханцями і мають більше сексу, ніж м'ясоїди.

Про це пише Derbyshire Times. Відзначається, що любителі м'яса часто егоїстичні в ліжку, тоді як захисники тварин отримують більше задоволення від процесу.

Опитування провів серед 500 вегетаріанців і 500 м'ясоїдів IllicitEncounters.com, найбільший у Великобританії сайт для позашлюбних знайомств із питань харчування і сексуальної активності.

Вегетаріанці – кращі в сексі, ніж любителі м'яса sobaka.ru

Дослідження показало, що вегетаріанці, швидше за все, отримають більше задоволення від прелюдії і брудних розмов, ніж їх колеги, які вживають м'ясо.

Більшість вегетаріанців (57%) займаються любов'ю 3-4 рази в тиждень. Ті, хто їсть м'ясо – лише 1-2 рази на тиждень (49%).

84% вегетаріанців повідомляють, що задоволені своїм сексуальним життям, в порівнянні тільки з 59% любителів м'яса. Цікаво, що 95% веганів із числа перших сказали, що вони задоволені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були озвучені кращі способи поліпшити сексуальне життя.

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