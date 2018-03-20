Вчені з'ясували переваги лесбійських відносин

Фахівці американського Університету Арканзасу прийшли до висновку, що жінки частіше відчувають оргазм під час зв'язку з представницями своєї статі, ніж з чоловіками.

Дослідники опитали 2,3 тисячі жінок з різних країн у віці від 18 до 65 років, які мали різні статеві зв'язки. З'ясувалося, що у гетеросексуальних пар в середньому буває більше сексу, ніж у лесбіянок, близько 16 актів на місяць. При цьому, незважаючи на частоту, жінки, що займаються лесбійскьми мсексом, часті ше отримують задоволення. Про це повідомила співробітниця університету, доктор Крістен Йозковскі, пише The Sun .

Вона пояснила такі висновки тим, що лесбійські статеві відносини більш різноманітні. Так, саме при гомосексуальному зв'язку жінки були більше схильні до оргазму. За результатами опитування, при одностатевому сексі жінки можуть досягати оргазму 55 раз в місяць.

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Сексолог Ребекка Дакін, автор книги "101 секс-порада", в свою чергу пояснила результати тим, що жінці необхідна тривала прелюдія, мінімум 45 хвилин, що для чоловіків, які доволі легко збуджуються, часто представляє проблему.

При цьому тільки 33 відсотки жінок-гетеросексуалок відчувають оргазм кожного разу при занятті сексом. Серед чоловіків такий показник істотно вище і досягає 75 відсотків.

Як повідомляв "Обозреватель", вчені з'ясували причини, які спонукають жінок час від часу симулювати оргазм.