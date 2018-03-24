Вчені виявили несподіваний зв'язок між прибиранням і оргазмами

Американські вчені з'ясували, що розподіл обов'язків по будинку між подружжям впливає на їх сексуальне життя.

На думку психологів, при рівному розподілі домашніх обов'язків чоловік та дружина отримують більше сексуальне задоволення. Про це передає Life.ru з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Social Forces.

Вчені проаналізували відносини більш ніж 1100 подружніх пар, середній вік яких становив 55 років, а тривалість їхнього шлюбу - 27 років.

З'ясувалося, що, коли обов'язки між партнерами розподілені порівну, обоє відчували більше задоволення в сексі. Причина цього - моральне задоволення від подібного поділу та кількість вільного часу, який пари могли провести разом.

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Відзначається, що зараз повний день на роботі проводять 57% жінок, виконуючи при цьому в два рази більше домашніх обов'язків, ніж чоловіки. Як підкреслили психологи, для повноцінного та щасливого подружнього життя важливий рівний розподіл домашніх обов'язків.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше вчені з'ясували причину симуляції оргазму серед жінок .