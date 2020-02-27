Вчені спростували популярні міфи про мастурбацію чоловіків та жінок. Відео

Відмова від мастурбації чоловіків і жінок практично не впливає на тривалість статевого акту або якість сперми.

Про це говорять дослідження вчених, які проводилися з 2003 року. Відео опубліковано на YouTube-каналі Vert Dider.

Дослідження показало, що 50% жінок і 70% чоловіків мастурбують хоча б раз на тиждень. При цьому прихильники відмови від мастурбації стверджували, що вже через тиждень у чоловіків рівень тестостерону збільшувався на 40%. Однак уже на восьмий день рівень тестостерону знижувався до колишнього рівня. Лікарі відзначали, що на рівень чоловічого гормону більше впливають дієта і фізичні навантаження.

Міфи про мастурбації

Також дослідники не знайшли прямого зв'язку між припиненням мастурбації і тривалостю статевого акту. При цьому вчені підкреслили, що регулярна еякуляція підвищує рухливість сперми.

Також мастурбація стимулює викид "гормонів щастя" дофаміну і серотоніну. Ще мастурбація покращує сон, знижує стрес і больові відчуття, зміцнює імунну систему. А у чоловіків знижується ризик раку простати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український сексолог Наталя Єжова розповіла, як мастурбація впливає на вагітність.

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