Вчені розповіли, кому в майбутньому загрожує повна відмова від сексу

Біологи з Бразильської Національної лабораторії біонауки прийшли до висновку, що для виживання і збереження здоров'я перші колоністи на Марсі повинні будуть відмовитися від сексу і народження дітей.

У зв'язку з можливим перенаселенням Землі, яке загрожує у майбутньому, людство почне освоювати інші планети, і в першу чергу - Марс. Першим поселенням загрожує повна відмова від сексу, так як інтим може нашкодити виживанню і нормальному функціонуванню на поверхні планети, пише Science Direct.

Головною причиною для цього послужить обмеженість ресурсів планети - всі колоністи повинні мати ідеальне здоров'я, а на підтримку життя інших членів "марсіанської комуни" просто не вистачить електроенергії і тепла.

Вчені зазначили, що така колонія просто не може бути гуманною, а значить, народження дітей і процес їх зачаття повинні бути повністю заборонені. Біологи вважають, що процес розвитку ембріонів в утробі матері на Марсі неможливий: знижена гравітація і радіація не дозволять виносити, народити і виростити здорове потомство.

Дослідники також додали, що спокійно розмножуватися на Марсі людство зможе лише тоді, коли будуть винайдені засоби по створенню "земних" умов життя, нехай і в межах окремо взятих поселень на поверхні планети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сексологи прийшли в висновку, що відмова від сексу може призвести до найсерйознішими наслідками для жіночого організму.