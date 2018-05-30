Вчені довели користь щоденного сексу: несподівані факти

Щоденний інтим здатний не тільки повернути медовий місяць у відносини, але і позитивно вплинути на наше здоров'я, так як підвищує імунітет і знижує ризик розвитку серйозних захворювань.

Американські вчені провели дослідження, в якому взяли участь пари, що протягом 30 днів мали регулярні статеві стосунки. Результати виявилися дуже несподіваними, пише Lifehacker.

Учасники зізналися, що такий секс-марафон дався нелегко. І хоча жодна пара не захотіла продовжувати такі відносини після завершення експерименту - зв'язки всередині пар стали набагато глибше і тепліше, а життя для закоханих отримало нові фарби.

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Також фахівці з'ясували, що дуже часто жінка неусвідомлено перестає хотіти сексу з єдиної причини - вона не впевнена в своїй привабливості. І що цікаво - чоловіки цю "неідеальність" партнерок просто не помічають.

Пари, які брали участь в експерименті, відкрили для себе в інтимних відносинах ефект новизни - вони додавали до процесу різноманітність, а це стимулює сексуальне бажання. А ще виникають теплі почуття по відношенню до партнера.

Вчені додали, що в результаті досліджень з'ясували - регулярний секс має ряд позитивних якостей: знижує ризик серцевого нападу, підвищує імунітет, позитивно впливає на стан м'язів, зменшує головні болі і болі при ПМС у жінок, знижує ризик розвитку раку простати у чоловіків і покращує сон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені визначили, як секс впливає на зовнішність жінок.