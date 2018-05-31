Вбиває жінок: вчені назвали головну небезпеку відсутності регулярного сексу

Відмова від сексу загрожує найсерйознішими наслідками для жіночого організму.

Сексологи прийшли до висновку, що за відсутності регулярного інтиму жіночий організм страждає в першу чергу: у представниць прекрасної статі погіршується самопочуття, порушується робота багатьох систем органів, а також асексуальне життя негативно позначається на ємоційному стані, пише Reader's Digest.

Причин, за якими не варто відмовляти собі в регулярному сексі, безліч. По-перше, зникає лібідо - сексуальне бажання. Не треба вірити міфу про те, що тривале утримання нарощує внутрішнє збудження. Насправді все не так: чим далі, тим більше млявою стає людина, близькості хочеться все менше. Потрібний градус бажання можна підтримати лише постійної "практикою".

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Також, за словами американського сексолога Сері Купер, інтимна близькість також позитивно впливає на роботу репродуктивної системи жіночого організму, а саме зменшуються больові відчуття під час критичних днів. У свою чергу, відсутність сексу робить цей період болючим і більш тривалим.

Крім цього, довга перерва в сексуальному житті наближає менопаузу і може стати загрозою раннього безпліддя. Вважається, що відмова від сексу ще й може призводити до зниження інтелектуальних здібностей та підвищувати ризик стресових ситуацій.

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