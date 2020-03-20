В СРСР сексу не було: як знімали інтимні сцени в радянському кіно

Міф про те, що в СРСР не було сексу з упевненістю розвіювали радянські кінорежисери. Вони постійно воювали з цензурним відомством і намагалися показати на екрані хоч трохи оголеного тіла.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити п'ять фільмів, в яких були присутні еротичні сцени.

Земля, 1930

Перша еротична сцена в радянському кіно була знято Олександром Довженком. У сцені, де молода вдова побивається за загиблим чоловіком, робить вона це зовсім оголена.

Маленька Віра, 1988

У стрічці "Маленька Віра" вперше в радянській історії глядач побачив статевий акт.

Екіпаж, 1980

Спочатку на роль закоханої стюардеси Тамари було затверджено Олену Проклова, але вона, будучи комсомолкою, не змогла б зніматися у відвертій сцені. Тоді на роль взяли "безпартійну" Олександру Яковлєву. Знімали еротичну сцену вночі і практично таємно. Все саме непристойне камера знімала крізь кольорові вогники і акваріум з рибками.

Інтердівчинка, 1989

Фільм про будні радянської повії неможливо було зняти без секс-сцен. Олена Яковлева, яка грала головну роль роздягатися не погодилася, тому сцену, де послуги героїні купив японець, знімали без другого учасника.

Діамантова рука, 1969

У комедійному фільмі Леоніда Гайдая актриса Світлана Світлична танцювала стриптиз для головного героя стрічки. Артистка соромилася і відмовлялася, просила видалити з павільйону всіх, і навіть режисера.

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