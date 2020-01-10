У світі з'явився дикий секс-тренд із кокосом і динею

У світі з'явився новий секс-тренд, який полягає у використанні кокоса замість вагіни.

Про це написало австрійське видання Kurier. "У товстій шкаралупі кокоса робиться отвір, всередину додається масло - і так кокос перетворюється у відраду для одиноких чоловічих сердець. Занадто дико, щоб бути правдою? Зовсім ні. І це не нове явище: про кокосових наїзників ЗМІ писали вже в 2017 році", – йдеться у статті.

"Наскільки дійсно поширений "фуд-секс", можна добре побачити в інтернеті. Там можна виявити безліч порад про те, як використовувати продукти харчування – для сексу з самим собою, а також для створення сім'ї. Звичайно, більшість порад нешкідливі і пропонують використовувати, наприклад, збиті вершки і шоколад – щоб намазувати їх або злизувати", – написало видання.

Як альтернатива кокосу чоловікам пропонується також диня: "Медова диня дуже м'яка всередині і дає відмінні відчуття. Спочатку її потрібно розігріти в мікрохвильовці до температури тіла, вирізати отвір у шкірці – і саморобна заміна вагіні готова", – підсумували у ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в соціальній мережі з'явився новий тренд: дівчата по всьому світу викладають відверті фотографії, на яких вони оголюють свої груди прямо в ресторанах.

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