У мережі знайшли "гарячі" фото українки, яка продала цноту за 1,3 млн євро

У мережі знайшли копію 19-річної жительки Харкова, яка нібито продала свою цноту 58-річному німцю за 1,3 млн євро.

Про це повідомив Telegram-канал "Харків 1654", опублікувавши фото дівчини (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Водночас автори зазначили, що "місцеву мільйонерку" звуть Катерина Крючкова. Раніше вона видалила всі свої сторінки в соцмережах, крім однієї.

19-річна українка продала свою цноту за 1,3 млн євро Telegram-канал "Харків 1654"

"Ми її знайшли. Харківська мільйонерка видалила свої акаунти з усіх соцмереж, крім... "ВК". Катерина Крючкова. Востаннє була в мережі 1,5 року тому", – йдеться в повідомленні.

Катерина Крючкова Telegram-канал "Харків 1654"

Катерина Крючкова Telegram-канал "Харків 1654"

Катерина Крючкова Telegram-канал "Харків 1654"

Пропонуємо читачам подивитися фото дівчини, яка, стверджують у мережі, дуже схожа на 19-річну харків'янку, котра продала свою цноту німцеві. Він, нагадаємо, заявив про бажання одружитися на ній, додавши, що виплачувати їй по 10 тисяч євро щомісяця.

Катерина Крючкова Telegram-канал "Харків 1654"

Катерина Крючкова Telegram-канал "Харків 1654"

Катерина Крючкова Telegram-канал "Харків 1654"

Катерина Крючкова Telegram-канал "Харків 1654"

Катерина Крючкова Telegram-канал "Харків 1654"

Катерина Крючкова Telegram-канал "Харків 1654"

Катерина Крючкова Telegram-канал "Харків 1654"

Як повідомляв OBOZREVATEL, дев'ятнадцятирічна харків'янка виставила свою цноту на аукціоні й продала її за 1,3 млн євро. Зазначається, що початкова ставка була 100 тисяч євро.

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