У мережі розкрили секрети в ліжку, які повинен знати кожен

У мережі перерахували найкорисніші секрети в ліжку.

Користувач Reddit з ніком Little_Diffly звернувся до товариства з питанням: "Які трюки в ліжку повинен знати кожен?"

Тред набрав вже майже 80 тисяч лайків і близько 16 тисяч коментарів і вибився в топ ресурсу.

При цьому люди в основному перераховують поради, які не пов'язані з інтимним життям, а містять рекомендації для спокійного і приємного сну.

На думку Happy8Day, на якість здатний істотно вплинути розмір ліжка. Він запевняє, що після ліжка King size інші варіанти "будуть здаватися відстоєм".

А Shinigami_121 закликав регулярно міняти постільну білизну. За його словами, чисті простирадла і наволочки кардинально змінюють відчуття від перебування в ліжку.

Mad_Aeric зазначив, що важливим секретом при зміні тканин є те, звідки починати укладати простирадло. Він упевнений, що в першу чергу потрібно застелити той кут, до якого найскладніше дістатися.

За словами Red-7134, при виборі подушок слід керуватися якістю, а не кількістю. Він також порадив не лягати спати в тому же одязі, в якому людина перебувала протягом дня.

Користувач songmage розповів про спосіб заснути під шум, який доноситься з вулиці: для цього потрібно включити вентилятор на мінімальну швидкість обертання.

При цьому AllHailSundin порекомендував засинаючи класти під подушку одну руку, а santo_hereje зробив висновок, що немає способу краще заснути, ніж прийняти перед сном теплу ванну і лягти в ліжко з чистою постільною білизною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський професор Бретт Кар провів дослідження, в ході якого з'ясував, чого хочуть жінки в ліжку.

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