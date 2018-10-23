У Києві пройде майстер-клас по сексу: коли і де

27 жовтня, о 19.00, в київському готелі Cherry Twins можна буде пройти майстер-клас з техніки сквірта

Можлива як одиночна, так і парна участь. МК передбачає участь до 4 пар ЧЖ.

За якою адресою?

Готель Cherry Twins розташований на вулиці Салютній 32. Забронювати місце можна по телефону 067 4411723.

Як це буде

Коротка вступна лекційна частина - будова жіночої вагіни, нервові закінчення, особливо після пологів, протипоказання, різниця темпераменту і тд. Демонстрація техніки безпосередньо на реальній моделі (до моделі торкається тільки майстер). Чоловіки можуть пробувати техніку безпосередньо на своїй партнерці (якщо ви не соромитеся присутності інших) або на спеціальній іграшці.

Вас чекають 3 години дуже пізнавального, естетичного і збудливого проведення часу. Наш тренер - психолог, психотерапевт, сексолог з багаторічним практичним досвідом. Наша модель прекрасна і жіночна.

Скільки коштує

Умови участі: пара 3500 грн, Одиночна участь: 2600 грн. Участь можлива тільки після 100% передоплати.

Запис за телефоном: 050 714 6969