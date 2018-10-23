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У Києві пройде майстер-клас по сексу: коли і де

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27 жовтня, о 19.00, в київському готелі Cherry Twins можна буде пройти майстер-клас з техніки сквірта

Можлива як одиночна, так і парна участь. МК передбачає участь до 4 пар ЧЖ.

За якою адресою?

Готель Cherry Twins розташований на вулиці Салютній 32. Забронювати місце можна по телефону 067 4411723.

Як це буде

Коротка вступна лекційна частина - будова жіночої вагіни, нервові закінчення, особливо після пологів, протипоказання, різниця темпераменту і тд. Демонстрація техніки безпосередньо на реальній моделі (до моделі торкається тільки майстер). Чоловіки можуть пробувати техніку безпосередньо на своїй партнерці (якщо ви не соромитеся присутності інших) або на спеціальній іграшці.

У Києві пройде майстер-клас по сексу: коли і де

Вас чекають 3 години дуже пізнавального, естетичного і збудливого проведення часу. Наш тренер - психолог, психотерапевт, сексолог з багаторічним практичним досвідом. Наша модель прекрасна і жіночна.

Новини
У Києві пройде майстер-клас по флагелляціі: коли і де

Скільки коштує

Умови участі: пара 3500 грн, Одиночна участь: 2600 грн. Участь можлива тільки після 100% передоплати.

Запис за телефоном: 050 714 6969

Місце
УкраїнаКиїв
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