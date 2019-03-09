Розвіяно популярні міфи про жіночий оргазм

Жіночий оргазм є спірною темою, про яку можна багато прочитати в інтернеті, але чоловіки часто помиляються, думаючи, що розбираються в цьому питанні.

Існує кілька популярних міфів про вищу точку насолоди під час сексу, які експерти розвіяли в матеріалі журналу Сosmopolitan, адже навіть деякі жінки продовжують в це вірити.

Жінки завжди отримують оргазм під час вагінального сексу

За результатами досліджень Товариства акушерів і гінекологів Канади, тільки близько 30% жінок здатні досягати оргазму під час вагінального сексу без додаткової стимуляції.

Всі точно знають, де точка G

Існування точки G поки знаходиться під сумнівом, як і те, що за допомогою її стимуляції можна досягти оргазму. Імовірно, вона знаходиться на задній стінці піхви. Але не всім жінкам подобається стимулювати в цій області.

Якщо немає оргазму, значить фригидна

Під фригидністю лікарі мають на увазі повну відсутність статевого потягу і низьку здатність до статевого збудження. Аноргазмия – це відсутність оргазму, якого налічується кілька видів. Причин – багато: від того, що не подобається дії партнера, до фізіологічних особливостей.

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Сквирт – це жіноча еякуляція

З цього питання досі ведуться запеклі суперечки. Під час збудження і секс у жінок виділяється вагінальний секрет, який створює природну змазку. В процесі оргазму з органу, який називається залозою Скіна, виділяється трохи специфічної білуватою рідини. Цей процес є еякуляцією. А сквірт, на думку вчених, це виділення з сечового міхура. Але досі цей процес не вивчений.

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Немає оргазму = поганий коханець

Дослідження підтверджують, що у жінок, які під час сексу концентруються на еротичних думках і відчуттях тіла, більше шансів отримати оргазм. Задоволення залежить від комбінації сенсорних і психологічних сигналів. Мозок і нервова система контролюють роботу залоз і геніталій, впливаючи на ступінь сексуального бажання і оргазм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що частий перегляд порно пов'язаний з тяжінням до бісексуальності.

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