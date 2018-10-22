"Ти огидна!" Ідеальна секс-лялька розсварила мережу знайомств

Режисер Джиммі Мехелен, як експеримент для свого документального фільму про секс-роботів, зареєстрував у додатку Tinder ляльку Harmony.

За дві години 92 людини побажали створити пару зі штучною жінкою, розповів документаліст виданню Daily Star.

Пере тим, як завести аккаунт від імені Harmony, Мехелен заручився підтримкою її творця Метта Макмаллена. Режисер зазначив у профілі, що Harmony — "анатомічно точний, здатний займатися сексом робот із найпросунутішим штучним інтелектом".

За словами Мехелена, йому було цікаво подивитися, скільки людей зацікавиться. Коли Harmony відповідали взаємністю, він ставив претендентам таке запитання: "Ви б зайнялися сексом із роботом? Так, ні або може бути".

Реакції були різними. Хтось писав: "Ти огидна". "Чорт забирай. Ти найкрутіша людина, яку я коли-небудь зустрічав тут", — зізнавалися інші.

Загалом на питання відповіли лише 57 осіб. 56 відсотків із них (тобто 32 людини) заявили, що готові зайнятися із Harmony сексом, 25 осіб відповіли відмовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на науковій виставці у Великобританії представили секс-ляльку Саманту, яка вміє говорити "ні" і володіє безліччю інших реалістичних функцій.