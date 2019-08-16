"Стурбовані сексом": стриптизери розповіли про жахи своєї роботи

Стриптизери розкрили шокуючі подробиці їхньої роботи. Вони поскаржилися на те, що часом клієнтки поводяться дуже агресивно.

Іноді дівчата починають розпускати руки і навіть калічать танцюристів, пише британське видання The Sun.

29-річний Хав'єр Маркхем, який танцює стриптиз вже п'ять років, поскаржився, що під час його виступу жінки нерідко розпускають руки і чіпають його за інтимні місця. За його словами, клієнтки агресивно хапали його за статевий орган, а також облизували шию.

"У багатьох дівчат дуже довгі нігті, якими вони намагаються провести по чоловічій спині, - розповідає Маркхем. - Мені іноді здається, що вони бачать в нас лише набір м'язів, з яким можна робити що завгодно".

30-річний Пітер розповів, як одного разу клієнтка забралася на сцену і схопила нігтями його геніталії.

"У мене пішла кров. На той момент я зустрічався з дівчиною, і мені було складно все це їй пояснити", - сказав танцюрист.

Пітер також вважає, що дівич-вечори - гірші заходи, на яких йому доводиться виступати.

"Вони весь час стурбовані сексом", - пояснив чоловік.

Як раніше писав OBOZREVATEL, робота в порноіндустрії супроводжується багатьма неприємними нюансами. Люди, які мають відношення до цієї сфери, поділилися на Reddit своїми одкровеннями.

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