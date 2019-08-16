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"Стурбовані сексом": стриптизери розповіли про жахи своєї роботи

5.3т Читати матеріал російською

Стриптизери розкрили шокуючі подробиці їхньої роботи. Вони поскаржилися на те, що часом клієнтки поводяться дуже агресивно.

Іноді дівчата починають розпускати руки і навіть калічать танцюристів, пише британське видання The Sun.

"Стурбовані сексом": стриптизери розповіли про жахи своєї роботи
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29-річний Хав'єр Маркхем, який танцює стриптиз вже п'ять років, поскаржився, що під час його виступу жінки нерідко розпускають руки і чіпають його за інтимні місця. За його словами, клієнтки агресивно хапали його за статевий орган, а також облизували шию.

"У багатьох дівчат дуже довгі нігті, якими вони намагаються провести по чоловічій спині, - розповідає Маркхем. - Мені іноді здається, що вони бачать в нас лише набір м'язів, з яким можна робити що завгодно".

"Стурбовані сексом": стриптизери розповіли про жахи своєї роботи

30-річний Пітер розповів, як одного разу клієнтка забралася на сцену і схопила нігтями його геніталії.

"У мене пішла кров. На той момент я зустрічався з дівчиною, і мені було складно все це їй пояснити", - сказав танцюрист.

Пітер також вважає, що дівич-вечори - гірші заходи, на яких йому доводиться виступати.

"Вони весь час стурбовані сексом", - пояснив чоловік.

Як раніше писав OBOZREVATEL, робота в порноіндустрії супроводжується багатьма неприємними нюансами. Люди, які мають відношення до цієї сфери, поділилися на Reddit своїми одкровеннями.

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