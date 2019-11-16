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16 листопада • оновлено в 13:31
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Стало відомо, як порнопродюсер заманює українок в "бізнес"

1.7т
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Секс-працівниця Катерина з Харкова розповіла, як популярний порнопродюсер П'єр Вудман заманює дівчат з України.

Одна з її подруг "удостоїлася честі" познайомитися з цією людиною і пройти випробування, а зараз активно знімається у фільмах для дорослих за кордоном, передає "My Kharkov".

"У нас цей бізнес мертвий та провальний. Так, по квартирах домашні порно знімають. Вона пройшла через Вудмана. А потім по всьому світу. Зараз собі вже дві "хати" купила", – зазначила дівчина.

Як продюсер заманює українок в порно

Як продюсер заманює українок в порно

psy-practice.com

За словами Катерини, багато хто в Україні ніколи й не чули прізвище Вудман, проте він досить відомий в Європі.

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"Це, напевно, найпопулярніший порнопродюсер, через нього пройшли всі початківці і пострадянські й не тільки порнушниці. Вони дають йому на камеру інтерв'ю, потім вони з друзями її "випробують" і далі її забирає менш відомий продюсер на розкрутку. Ну або не забирають. Як подруга вийшла на Вудмана, я вам не розповідатиму", – зазначила вона.

Продюсер в порно П'єр Вудман

Продюсер в порно П'єр Вудман

вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, інша "жриця кохання" Яна зізналася, що в Україні в цьому бізнесі можна заробити 7-8 тисяч гривень за ніч. За словами жінки, свій перший класичний мінет вона зробила за 80 гривень – пристойна сума для того часу, коли вона починала.

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Місце
Україна
Теги
Секс порно
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