Спортзал почекає: названо топ-5 секс-поз, які замінять тренування

Підтримувати себе у формі можна не тільки за допомогою гантелей і штанг. Іноді цілком можна відмовитися від тренувань на користь сексу.

І якщо ви хочете пропустити спортзал під таким приводом, то ці пози відмінно допоможуть спалити швидко калорії, повідомляє Mhealth.

Фото: WMJ.RU

Амортизатор

Потрібно щоб дівчина лягла на спину, притиснувши коліна до грудей. Чоловік повинен встати на коліна перед нею і нахилитися вперед так, щоб її ступні вперлися йому в груди. Далі все як завжди — він повинен здійснювати інтенсивні рухи тазом, напружуючи м'язи живота і сідниці. Тривалість підходу довільний, паузи відпочинку — до повного відновлення.

Фото: mhealth.ru

Зазначимо, що ця поза відмінно замінює згинання стегна в тренажері.

Новини Знайшлися найбільш дратівливі і нудні дії у сексі

USB

Під'єднатися до дівчини в цій позі буде непросто — доведеться попітніти, проте результат того вартий. Отже, вона повинна встати на карачки, передпліччя на підлозі. Партнер повинен перебувати в напівприсяді спиною до неї, впираючись своїми сідницями в її. Потім йому потрібно нахиляти корпус разом з тазом до тих пір, поки не зможе ввести. Після цього йому варто почати присідати з амплітудою в декілька сантиметрів.

Фото: mhealth.ru

Зазначимо, що ця поза замінює присідання.

Наполегливий фермер

Дівчина повинна застрибнути на партнера спереду і обійняти за шию. Потім йому потрібно притулитися до стіни і підтримати її за таз, поки вона підтягнеться і упреться колінами і гомілками в стіну — як на картинці. Притримуючи подругу за спину, партнеру потрібно дати їй відкинутися назад і впертися в підлогу. Далі вже сам інтимний процес. Головне, витратити на цю позу не більш 3 – 5 хвилин, інакше дівчина захворіє на мігрень.

Фото: mhealth.ru

Зазначимо, що ця поза замінює станову тягу.

Джойстик

Чоловікові потрібно зайняти позицію позаду дівчини, притулившись пахом до її стегон. Далі перекинути її ногу через своє стегно, як на картинці. Здійснювати фрикції і одночасно інтенсивно стимулювати рукою по черзі її клітор і груди.

Фото: mhealth.ru

Зазначимо, що така поза замінює підйоми тазу з опорою на фітбол.

Дорожня

Почати чоловікові потрібно з колінно-ліктьової пози. Потім акуратно сісти назад на п'яти — як кажуть йоги, прийняти позу учня. Партнерку поставити перед собою, її гомілки затиснути між своїми. Потім ритмічно потрібно напружувати м'язи живота з сідницями і доводити партнерку до просвітління.

Фото: mhealth.ru

Зазначимо, що ця поза відмінно замінює зворотні скручування, підйом ніг у висі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мікробіолог з Університету штату Аризона Чарльз Герб назвав п'ять місць, де сексом краще не займатися.

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