Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Секс

Спортзал почекає: названо топ-5 секс-поз, які замінять тренування

2.3т Читати матеріал російською

Підтримувати себе у формі можна не тільки за допомогою гантелей і штанг. Іноді цілком можна відмовитися від тренувань на користь сексу.

І якщо ви хочете пропустити спортзал під таким приводом, то ці пози відмінно допоможуть спалити швидко калорії, повідомляє Mhealth.

Спортзал почекає: названо топ-5 секс-поз, які замінять тренування

Фото: WMJ.RU

Амортизатор

Потрібно щоб дівчина лягла на спину, притиснувши коліна до грудей. Чоловік повинен встати на коліна перед нею і нахилитися вперед так, щоб її ступні вперлися йому в груди. Далі все як завжди — він повинен здійснювати інтенсивні рухи тазом, напружуючи м'язи живота і сідниці. Тривалість підходу довільний, паузи відпочинку — до повного відновлення.

Спортзал почекає: названо топ-5 секс-поз, які замінять тренування

Фото: mhealth.ru

Зазначимо, що ця поза відмінно замінює згинання стегна в тренажері.

Новини
Знайшлися найбільш дратівливі і нудні дії у сексі

USB

Під'єднатися до дівчини в цій позі буде непросто — доведеться попітніти, проте результат того вартий. Отже, вона повинна встати на карачки, передпліччя на підлозі. Партнер повинен перебувати в напівприсяді спиною до неї, впираючись своїми сідницями в її. Потім йому потрібно нахиляти корпус разом з тазом до тих пір, поки не зможе ввести. Після цього йому варто почати присідати з амплітудою в декілька сантиметрів.

Спортзал почекає: названо топ-5 секс-поз, які замінять тренування

Фото: mhealth.ru

Зазначимо, що ця поза замінює присідання.

Наполегливий фермер

Дівчина повинна застрибнути на партнера спереду і обійняти за шию. Потім йому потрібно притулитися до стіни і підтримати її за таз, поки вона підтягнеться і упреться колінами і гомілками в стіну — як на картинці. Притримуючи подругу за спину, партнеру потрібно дати їй відкинутися назад і впертися в підлогу. Далі вже сам інтимний процес. Головне, витратити на цю позу не більш 3 – 5 хвилин, інакше дівчина захворіє на мігрень.

Спортзал почекає: названо топ-5 секс-поз, які замінять тренування

Фото: mhealth.ru

Зазначимо, що ця поза замінює станову тягу.

Джойстик

Чоловікові потрібно зайняти позицію позаду дівчини, притулившись пахом до її стегон. Далі перекинути її ногу через своє стегно, як на картинці. Здійснювати фрикції і одночасно інтенсивно стимулювати рукою по черзі її клітор і груди.

Спортзал почекає: названо топ-5 секс-поз, які замінять тренування

Фото: mhealth.ru

Зазначимо, що така поза замінює підйоми тазу з опорою на фітбол.

Дорожня

Почати чоловікові потрібно з колінно-ліктьової пози. Потім акуратно сісти назад на п'яти — як кажуть йоги, прийняти позу учня. Партнерку поставити перед собою, її гомілки затиснути між своїми. Потім ритмічно потрібно напружувати м'язи живота з сідницями і доводити партнерку до просвітління.

Спортзал почекає: названо топ-5 секс-поз, які замінять тренування

Фото: mhealth.ru

Зазначимо, що ця поза відмінно замінює зворотні скручування, підйом ніг у висі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мікробіолог з Університету штату Аризона Чарльз Герб назвав п'ять місць, де сексом краще не займатися.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel