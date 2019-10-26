Сперма в ліктях? Опубліковані найбезглуздіші міфи про секс

У мережі зібрали найдурніші помилки щодо сексу і статевого акту в принципі. Деякі молоді люди до проходження спеціального курсу сексуальної освіти навіть не знали, як відбувається зачаття.

"Мені довелося пояснювати, що в дівчинку не треба мочитися, щоб вона завагітніла", – розповів один із користувачів порталу Reddit, який працював викладачем у сексуальній сфері.

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Його колега повідомив, що одного разу розмовляв з десятикласницями, які були впевнені в тому, що можна завагітніти після анального сексу.

Дитина поцікавилася у ще одного викладача сексуальної освіти, чи правда, що у лесбіянок сперма зберігається в ліктях. Серед популярних помилок і те, що неможливо завагітніти, якщо дівчина буде зверху під час статевого акту.

Також деякі молоді люди вважали, що жінки відчувають оргазм під час менструації. Інші думали, що презерватив можна замінити спринцюванням напоєм "Спрайт" після сексу.

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