Сексуальний гороскоп для всіх знаків на картах Таро на тиждень з 5 до 11 жовтня: захочеться веселощів та пригод

Сексуальний гороскоп по картах Таро для всіх знаків Зодіаку на найближчий тиждень говорить про те, як буде розвиватися особисте життя з 5 по 11 жовтня.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла, для кого цей період буде вдалим, а кому не варто будувати особисті плани найближчим часом.

Овен

Велика вірогідність потрапити на велелюдне святкування. І там не просто весело провести час, а ще й познайомитися з приємними людьми, випадкова зустріч з якими може перерости у тривалий і бурхливий роман.

Телець

Тішитесь спокійними і врівноваженими стосунками, де є все, що потрібно для того, щоб почуватися щасливими: любов, увага і турбота коханих, компліменти від оточуючих, відчуття потрібності цьому світу і цілковита задоволеність від усіх аспектів життя.

Близнюки

Всесвіт нині схильний вас балувати, тож можете розраховувати на щиру увагу від прихильників чи коханих, які виконуватимуть будь-які ваші примхи та щедрі подарунки, на які ви зовсім не розраховували. Це можуть бути як приємні подорожі, гроші чи якісь коштовні речі.

Рак

Навіть якщо вам здаватиметься, що новий знайомий чи знайома – ваш ідеал, не спішіть зі стосунками, краще вивчіть цю людину, випробуйтеу різних обставинах, будьте більш ретельними у виборі партнера.

Лев

Гуляти так гуляти – вирішите ви разом із компанією так само весело налаштованих друзів та подруг. Словом, бурхливий буде цей тиждень для особистого життя, бо гучні вечірки плавно переходять у спільні сніданки – і так по колу.

Діва

Перед вами нині стоїть завдання приручити дракона, тобто взяти у полон своєї чарівності потужну особистість, яку голими ногами не здивуєш. Тому краще застосовуйте свій розум і зробіть так, щоб вас рятували і завойовували.

Терези

Не хочеться вам нині ні з ким особливо контактувати в жодному сенсі цього слова. Вам і з собою зараз гарно. Тож можете самі собі призначати побачення, дарувати приємні подарунки і спілкуватися – бо завжди приємно поговорити з розумною людиною,

Скорпіон

Бувають моменти, коли хочеться розірвати всі контакти, розібрати по цеглинкам і більше ніколи, ні з ким нічого не починати. І цього тижня можуть панувати подібні настрої і вам захочеться зруйнувати стосунки. Не факт, що це відбудеться, але такі бажання є.

Стрілець

Якщо вас вже починають муляти ваші стосунки, почніть усе спочатку. І це не означає кидати свого перевіреного часом і обставинами партнера і пускатися берега. Зробіть вигляд, що ви щойно зустрілися і у вас усе тільки починається.

Козеріг

Щось ви надто поспішаєте, бажаючи встигнути все, у тому числі і насолодитися усіма принадами особистого життя. Та й інших підганяєте, а це у питаннях почуттів може тільки заважати отримати задоволення. Не спішіть, ви все встигнете.

Водолій

Ваша щедра натура бажає розважитись і ви готові витрачати на це чималі кошти, даруючи собі та своїм коханим не тільки себе, але і все, що у вас є у вигляді подарунків, грошей, можливостей і просто прекрасно проведеного часу.

Риби

На особисте життя немає ніяких сил, ви настільки зосереджені на собі і на вирішенні різних внутрішніх питань типу сенсу життя, що вам зовсім не хочеться витрачати ресурси на інших. Тому проведіть цей тиждень у аскезі.

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