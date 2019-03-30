|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Секс

Секс після 60: як змінюється статеве життя в літньому віці

2.4тЧитати матеріал російською

Вважається, що літнім секс не потрібен. Насправді це не завжди так. У деяких інтерес до статевого життя залишається досить високим і після 60 років.

Тому видання Dilei.it розповіло, як секс змінюється у тих, хто вже далеко не молодий.

За словами інсайдерів, деякі жінки зазначають, що після менопаузи їхнє сексуальне життя покращилося: зник страх незапланованої вагітності, а можливість отримувати оргазми збереглася. До того ж, якщо дорослі діти переїхали в окреме житло, у батьків нарешті залишається час один на одного.

Секс після 60: як змінюється статеве життя в літньому віці

Фото: Informtime

Новини
За 30 хвилин до сексу: шеф-кухар дав рецепт ''салату кохання''

Але, якщо жінки знову процвітають в 60 років, те ж саме не можна сказати про чоловіків, які в цьому віці змирилися з еректильною дисфункцією і зі страхом перестати відповідати очікуванням свого партнера. І якщо інтенсивне статеве життя, як показують дослідження Мічиганського університету, захищає систему кровообігу у жінок, це може привести до пошкодження серця у чоловіків.

Раніше OBOZREVATEL зібрав медичні дослідження і розповів про несподівану користь сексу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки