Секс після 60: як змінюється статеве життя в літньому віці

Вважається, що літнім секс не потрібен. Насправді це не завжди так. У деяких інтерес до статевого життя залишається досить високим і після 60 років.

Тому видання Dilei.it розповіло, як секс змінюється у тих, хто вже далеко не молодий.

За словами інсайдерів, деякі жінки зазначають, що після менопаузи їхнє сексуальне життя покращилося: зник страх незапланованої вагітності, а можливість отримувати оргазми збереглася. До того ж, якщо дорослі діти переїхали в окреме житло, у батьків нарешті залишається час один на одного.

Фото: Informtime

Але, якщо жінки знову процвітають в 60 років, те ж саме не можна сказати про чоловіків, які в цьому віці змирилися з еректильною дисфункцією і зі страхом перестати відповідати очікуванням свого партнера. І якщо інтенсивне статеве життя, як показують дослідження Мічиганського університету, захищає систему кровообігу у жінок, це може привести до пошкодження серця у чоловіків.

Раніше OBOZREVATEL зібрав медичні дослідження і розповів про несподівану користь сексу.

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