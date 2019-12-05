Секс під час застуди: названі важливі нюанси

Якщо людина хвора, але все ж хоче в цей час займатися сексом, то їй потрібно пам'ятати про декілька нюансів.

Про це йдеться в матеріалі "24 каналу". Примітно, що, коли у людини лихоманка, вона зазвичай не думає про секс, втім, бувають і винятки.

Так, респіраторні захворювання не поширюються через статевий акт, але водночас існує ймовірність заразитися через слину і краплі поту. Тому потрібно уникати поцілунків, намагатися не чхати і не кашляти, а також не бути занадто близько лицем до лиця.

Секс під час застуди soulpost.ru

Найбільш ризикованими позами під час застуди є місіонерська, або коли хвора людина зверху. Для того, щоб знизити ймовірність зараження, варто розглянути "стиль собачки", оральний секс або "ручні гри".

Якщо у людини грип, краще уникнути сексу, поки не стане краще. Це занадто серйозне захворювання, щоб ризикувати здоров'ям партнера.

Термін, протягом якого можна заразити оточуючих, залежить від хвороби. Найчастіше це перші кілька днів з початку перших симптомів. Але деякі захворювання можуть поширюватися ще до прояву симптомів і їх завершення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, регулярні заняття любов'ю можуть допомогти швидше подолати застуду і грип.

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