Вот какой момент до меня вдруг дошел.

А ведь мало кто, наверное, понимает, что такое романтика.

Вот ресурс любви за романтику отвечает, за романтику в том самом смысле, как это в рыцарские времена сложилось, в поэзии трубадуров.

Как это в персидской и арабской, в средневековой восточной лирике понималось. Из которой трубадуры всю эту тему и взяли.

Как об этом автор "Дафниса и Хлои" писал. Это одно из первых романтических произведений. Я про него писала как-то, найдете ссылку?

Вот за эту всю тему и отвечает ресурс любви: романтичные знакомства, влюбленность и заключение брака.

В браке, в идеале, тоже есть романтика. Но не только, еще экономика (общий быт), семья (общие родственники и дети), дружба (общие увлечения).

Ну и секс, конечно.

Секс чаще всего тоже есть в браке и он всегда почти есть в добрачных романтических отношениях.

И все-таки секс - это не романтика. Он связан с ней, иногда очень тесно связан. В норме связан, но не полностью слит. Если слит, это мешает и ресурсу любви, и сексу. Если разделен, тоже мешает, создает конфликт между любовью и сексом. То есть в идеале секс должен быть немного отдельно, а любовь тоже отдельно, но это не значит, что с разными людьми! Если с разными людьми, то это значит вообще не связан, а в норме секс должен быть связан. То есть человек пусть будет один (когда любовь уже есть и секс есть), но ресурсы разные.

Представить это можно, если например понять, что работа и экономика - разные ресурсы, которые обычно связаны. Не связаны они, когда вы только начинаете какое-то свое дело, которому хотите себя посвятить, но которое пока не приносит дохода. И вы зарабатываете чем-то другим, что своим важным делом не считаете. А в идеале эти ресурсы связаны. Вы и посвящаете себя работе, это касается ваших амбиций, вашего смысла жизни, но вы и зарабатываете этим тоже. Но понимаете, что будет, если оба эти ресурса будут слиты в один? Пострадает работа скорее всего, вы все будете мерить деньгами. Или экономика пострадает, вы совсем ничего не будете мерить деньгами и оторветесь от практической пользы скорее всего. То есть один ресурс может поглотить другой при слиянии. А важно, чтобы они оставались оба, прокачивались, были связаны, но не полностью слиты, чтобы один не поглотил другой и сам от этого не деградировал. Чтобы оба были важны и в чем-то независимы, но в общем - вместе. При поглощении оба связанных ресурса деградируют. А в идеале вы должны смотреть на свою работу и с точки зрения работы, и с точки зрения экономики, с двух разных сторон, через два ресурса. И это обогатит вас.

То же самое касается дружбы и работы (когда начальник другом становится к примеру), семьи и дружбы (это когда мать становится подругой и перестает быть матерью), хорошо когда эти ресурсы связаны (все ресурсы должны быть связаны), но плохо когда слиты, и один поглощает другой или несколько.

Новини Пять плюсов раннего брака

Вот то же самое касается секса и любви. И если вам трудно увидеть различие этих ресурсов, это значит один из них или оба у вас страдают.

Обычно люди, у которых романтика поглотила сексуальный ресурс, довольно фрустрированы в сексе. У них много комплексов, они не спонтанны в сексе, иногда им стыдно развивать ресурс секса, он неприятен им сам по себе, только с любовью более-менее, но и там он дохлый у них, потому что сам по себе совсем не значим, не интересен как ресурс. Нет в них красивой чувственности, нет так называемого животного начала. Особенно для мужчин это плохо, как вы понимаете. Женщины терпеть не могут таких мужчин. Хотя понятное дело, если мужчина - гений, например, или магнат, ему и не такое будет прощаться, его все равно будут любить. Но при прочих равных женщины не любят несексуальных мужчин, даже если сами холодны, им все равно нравится мужское либидо. Либидо делает мужчину мужчиной. Тестостерон.

Если, наоборот, секс поглотил ресурс любви, получаются казановы и белоснежки. В первом случае онегины и рапунцели, а во втором случае вот этот вот народ - ка и бэ. Не у всех казанов ресурс любви поглощен сексом, казановы тоже разные бывают, иные вполне способны любить. Но многие казановы и белоснежки имеют как раз вот эту ресурсную проблему. Секс у них - очень мощный ресурс, главный ресурс, а любовь слита с сексом, поглощена, и поэтому они практически не способны на эксклюзивную любовь. Они любят всех, кого хотят. А это не совсем любовь. Полулюбовь, так можно сказать, небольшая влюбленность. Как бы любовь.

И вот давайте попробуем разобраться сейчас, что же такое ресурс любви. Где он касается секса, где дружбы, где искусства, где других ресурсов, а где является особенным, специфическим, уникальным. И что это такое - чистая романтика? А нечистая? Разная?

Иначе мы говорим "романтическая сфера" или "рыбалка" или "любовь", "ресурс любви", а про что идет речь, многим вообще непонятно.

Что такое романтика, друзья? Чем наполняется ресурс любви? О чем речь, когда мы говорим "романтичная атмосфера" или "романтическая плоскость" или "романтический формат общения" (в отличие от дружеского, например)? Чтобы отличать, вы как с другом сейчас говорите с человеком (как с коллегой, как с учителем) или перешли с ним в романтичный формат, надо ведь понимать, что это такое, верно?

Кто понимает? И как?

Обсудим? А потом я расскажу.