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Секс на одну ніч: топ-3 правила, як уникнути продовження

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Іноді хочеться чогось нового, незвичного, божевільного. Нерідко такі бажання безпосередньо пов'язані з сексом на одну ніч.

Як правило, після одноразового задоволення багато хто не хоче починати стосунки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив назвати топ-3 правила, як уникнути продовження.

Не нав'язуйтесь

Якщо вас пов'язує випадковий секс, це зовсім не означає, що тепер ви можете телефонувати ночами, розповідати про свої біди і наполягати на продовженні банкету. Ви ж від самого початку знали, на що йдете, тому не претендуйте на більше.

Секс на одну ніч: топ-3 правила, як уникнути продовження

Фото: www.jv.ru

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Не проявляйте ніжність

Секс на одну ніч не має бути романтичним і ніжним. Прибережіть ласкаві прізвиська і ніжні обійми для коханої людини. В іншому випадку ви ризикуєте або налякати партнера, або закохати в себе. А вам же не потрібні стосунки.

Секс на одну ніч: топ-3 правила, як уникнути продовження

Фото: ivona.bigmir.net

Користуйтеся презервативами

Навіть якщо нова знайома надасть довідку про те, що вона стерильна і безплідна, і на ваших очах проковтне пачку протизаплідних таблеток. А чоловік скаже, що встигне "витягнути" у важливий момент — презерватив повинен бути. Інакше ви або ризикуєте чимось заразитися, або зв'язати себе спільною дитиною.

Секс на одну ніч: топ-3 правила, як уникнути продовження

Фото: altapress.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше німецькі психологи зробили несподіване відкриття про те, від чого залежить гарний секс.

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