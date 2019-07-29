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Секс на майбутнє: відома порностудія придумала "капсулу часу"

2.1т Читати матеріал російською

Порно-компанія VR Bangers заявила про запуск програми, за допомогою якої люди зможуть записати секс зі своїм партнером у VR-форматі для зберігання на майбутнє.

Як повідомляє The Next Web, проект отримав назву "Капсула часу". Він дозволить зберігати "синхронізований сексуальний досвід", щоб відтворювати його в старості. Крім того, наголошується, що програма дасть можливість записувати багатоканальний звук, відео розширення 6K і передавати всі запахи, тактильні відчуття.

Секс на майбутнє: відома порностудія придумала "капсулу часу"

Фото: actual.today

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Запис сексу у VR буде коштувати кругленьку суму. Початкова вартість становить близько десяти тисяч доларів, однак якщо учасники захочуть орендувати приміщення і зробити професійну зйомку з монтажем, то сума буде значно збільшуватися.

Раніше OBOZREVATEL підготував кілька припущень про те, яким буде сексуальне життя в майбутньому.

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