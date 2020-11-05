Що повинні знати жінки про чоловіків, перш ніж зайнятися з ними сексом: названо факти

Незадоволеність інтимним життям часом виникає в парах через недомовленість. Тому кожна жінка повинна знати кілька фактів про чоловіка, перш ніж займатися з ним коханням.

Не дивно, що сексологи, як один, закликають і чоловіків, і жінок відкрито говорити про свої бажання та почуття – відвертість піде на користь обом, пише Рамблер.

Точно так само, як і у вас. Але часом чоловіки бояться розповідати партнерці про свої фантазії, побоюючись осуду. Якщо ви давно хотіли спробувати щось нове в ліжку, розкажіть про це своєму коханому та запитайте, про що фантазує він.

Внутрішня сторона стегна, потилиця, шия і обличчя – часом дівчата не приділяють цим точкам на чоловічому тілі належної уваги. І дуже даремно: саме тут розташовані ерогенні зони, про які мало хто знає. Не забувайте також, що кожна людина індивідуальна, і, щоб розпізнати зону задоволень свого партнера, потрібно вивчати його тіло.

Більшість жінок соромиться розмовляти під час статевого акту і навіть не підозрює, яких відчуттів позбавляють себе. "Брудні" розмови заводять багатьох чоловіків не гірше, ніж пристрасні прелюдії, а тому спробуйте хоча б один раз у розпал близькості розповісти про свої бажання або вимовити пару непристойностей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо поради, як чоловікам не втратити сексуальність після 40.