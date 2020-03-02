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2 березня • оновлено в 03:33
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Що потрібно їсти, щоб підвищити лібідо: названі продукти

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Устриці є популярним афродизіаком і завдяки вмісту великої кількості цинку стимулюють сексуальне бажання.

Як передає ВВС, за словами консультанта психосексуальної медицини Лейли Фродшам, цинк потрібен організму для вироблення тестостерону.

"Вони заслужили славу потужного афродізіака ще й тому, що зовні нагадують жіночі геніталії. Джерелом цинку можуть бути і інші продукти, наприклад, гарбузове насіння, але його рідко відносять до афродизіаків", – розповіла вона.

За словами лікарки, вживаючи певну їжу, можна підвищити рівень дофаміну (гормону "задоволення"). Це свіжі фрукти і овочі, особливо чорниця, авокадо і спаржа.

Також Фродшам радить додати в свій раціон продукти, що містять магній, який "особливо корисний для гормонального балансу". Його багато в горіхах, насінні і листових овочах.

Що потрібно їсти, щоб підвищити лібідо: названі продукти

Як повідомляв OBOZREVATEL, український сексолог Наталя Єжова розповіла, як мастурбація впливає на вагітність.

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Автор
Кирило Лютий
Тег
Секс
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