Розвінчано головний міф про розмір чоловічого статевого органу

Австралійська сексологиня Надя Бокоді розвінчала популярний міф, що тільки чоловік з великим розміром статевого члена може задовольнити жінку. Насправді навпаки – вони рідко виправдовують покладені на них очікування.

Про це експертка розповіла виданню The Sun. За її словами, часто чоловіки не вміють справлятися з великим розміром свого достоїнства. Для 75% з них одного проникнення для досягнення оргазму недостатньо.

"Чоловіки з невеликим членом з таким же успіхом можуть бути віртуозними коханцями, але про це чомусь мало хто замислюється. Тому набагато правильніше оцінювати навички, а не абстрактні цифри, які ні про що не говорять", – пояснила Бокоді.

Експертка наголосила, що важливий не розмір, а навички Радіо МАКСИМУМ

Дослідження показали, що середній розмір статевого органу більшості чоловіків в стані ерекції становить 12-13 см. На думку Бокоді, цього цілком достатньо, щоб задовільнити жінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Університету Нью-Мексико й Університету Каліфорнії назвали ідеальний розмір статевого члена, який зможе задовольнити жінку під час сексу. На прикладі сімдесяти п'яти жінок у віці від 18 до 65 років вчені довели, що для досягнення оргазму жінкам потрібен пеніс розміром в 16 см.