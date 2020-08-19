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Розвінчано головний міф про розмір чоловічого статевого органу

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Секс
1,5 т.
Експерти заявили, що розмір статевого члена не має значення

Експерти заявили, що розмір статевого члена не має значення. Радіо МАКСИМУМ

Австралійська сексологиня Надя Бокоді розвінчала популярний міф, що тільки чоловік з великим розміром статевого члена може задовольнити жінку. Насправді навпаки – вони рідко виправдовують покладені на них очікування.

Про це експертка розповіла виданню The Sun. За її словами, часто чоловіки не вміють справлятися з великим розміром свого достоїнства. Для 75% з них одного проникнення для досягнення оргазму недостатньо.

"Чоловіки з невеликим членом з таким же успіхом можуть бути віртуозними коханцями, але про це чомусь мало хто замислюється. Тому набагато правильніше оцінювати навички, а не абстрактні цифри, які ні про що не говорять", – пояснила Бокоді.

Експертка наголосила, що важливий не розмір, а навички

Експертка наголосила, що важливий не розмір, а навички Радіо МАКСИМУМ

Дослідження показали, що середній розмір статевого органу більшості чоловіків в стані ерекції становить 12-13 см. На думку Бокоді, цього цілком достатньо, щоб задовільнити жінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Університету Нью-Мексико й Університету Каліфорнії назвали ідеальний розмір статевого члена, який зможе задовольнити жінку під час сексу. На прикладі сімдесяти п'яти жінок у віці від 18 до 65 років вчені довели, що для досягнення оргазму жінкам потрібен пеніс розміром в 16 см.

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