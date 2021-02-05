Є інтимні теми, на які більшість людей вважають за краще не говорити. Які з цих тем дійсно краще не піднімати? А які важливо обговорити, не дивлячись ні на що?

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СЕКСУАЛЬНЫЕ ФАНТАЗИЯХ. Все имеют сексуальные фантазии, но далеко не каждый готов ими делиться. Это может быть связано со строгим воспитанием, ограничивающими установками, травматичным опытом. Бывает, что человек щадит чувства другого (например, не афиширует, что во время секса представляет кого-то еще). Или просто не хочет открывать "ящик Пандоры" (скажем, фантазирует об однополом сексе, но не планирует практиковать его в реальности).

Что делать? Если вы не готовы озвучивать свои фантазии – не делайте этого. Чувствуете дискомфорт? Тогда разберитесь, что именно вас останавливает. Возможно, личные блоки, которые необходимо проработать. А может, ваш партнер не располагает к откровенности. Тогда стоит начать с базового доверия в отношениях.

Если о фантазиях не торопится сообщать партнер – не давите. Пусть сделает это, когда/если будет готов. В конце концов, фантазии человека – это его личное дело.

КАЧЕСТВО СЕКСА. Некоторые женщины (реже – мужчины) не получают в постели полноценного удовольствия. Но сообщать об этом партнеру не торопятся. Бояться ранить его чувства, вызвать недовольство, нарушить процесс. Не хотят выглядеть "поучающими", "развратными", "холодными". В результате стиснув зубы терпят не слишком приятные ласки, артистично стонут и даже имитируют оргазм.

Что делать? Ответить себе на вопросы: во имя чего я отказываюсь от радости полноценного секса? что страшного произойдет, если я расскажу партнеру, чего именно от него жду? разве я не стану еще привлекательнее (в т.ч. для своего партнера), когда полностью раскрою свою сексуальность? Если же озвучить свои желания все-равно сложно – попробуйте сделать это невербально. Совет "всё проговаривать" работает далеко не всегда. И в данном случае язык тела будет куда красноречивее.

КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ. После вопроса "сколько у тебя было женщин?" во многих мужчинах просыпается такой себе "рыбак". Поэтому названное количество можно делить примерно на два. У женщин друга история. Здесь на два можно умножать.

Что делать? Самый простой способ – не обсуждать эту тему. Ведь, если разобраться, данная информация не несет никакой пользы. И вы не получите ничего, кроме повода для нагромождения клише: "у нее было мало партнеров – значит она порядочная", "у него было много партнерш – значит, он хороший любовник". К слову, в некоторых турецких общинах девушки умудряются получить огромный анальный опыт, технически оставаясь девственницами. А о многочисленных любовницах Наполеона Бонопарта написаны целые тома. При этом размер его полового органа был около 5 см.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА. На ранних этапах отношений женщина может отказать под предлогом "рано вставать", если, скажем, не сделала эпиляцию или надела "не то" белье. А мужчина – если, например, имеет незавершенную болезненную историю с кем-то ещё. В длительных отношениях истиной причиной отказа может быть отсутствие физического влечения к партнеру, психологическое отчуждение, связь на стороне. Но иногда "сигара – это просто сигара" и "я сейчас не хочу" означает просто "я сейчас не хочу".

Что делать? Если вы не хотите вдаваться в подробности, почему отказываетесь от близости, знайте, что вы не обязаны это делать. И врать здесь не нужно. Но в случае, когда причина не проходящая (например, глубокая обида или охлаждение чувств) – подумайте над тем, как решить ситуацию, а не отмалчиваться и жить в постоянном дискомфорте.

Если же систематически отказывает партнер, попытайтесь взглянуть на ситуацию непредвзято. Возможно, у него трудности, не касающиеся лично вас (проблемы со здоровьем, нервное перенапряжение и т.п.). А возможно проблема действительно лежит в плоскости ваших взаимоотношений. Тогда есть смысл обратиться за помощью к специалисту.

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