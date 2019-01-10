Розмір має значення: розвіяно популярні міфи про презервативи

Ще в підлітковому віці однолітки починають залякувати про неефективність або ненадійність презервативів, а деякі стереотипи про способи захисту зміцнюються в підсвідомості вже дорослих людей.

Існує як мінімум сім популярних міфів про контрацептиви, в які потрібно перестати вірити, передає Сosmo.

Менше задоволення

Дослідження вчених з університету Індіани довели, що люди оцінюють задоволення від сексу з презервативами так само, як і без них. А ось страх перед незапланованою вагітністю навпаки погіршує враження від процесу. Крім того, в даний час існує величезна безліч видів такого захисту, який підійде на будь-який смак.

Два презервативи – подвійний захист

Одного презерватива під час статевого акту більш ніж достатньо. Тим більше, що два – збільшують ризики розривів, адже презервативи будуть тертися один об одного і можуть порватися.

Розмір не має значення

Існує ціла лінійка розмірів, яка виставлена на полиці не просто так. Однак значення має не довжина, а ширина. Зокрема: S — базовий (3-4 см в ширину); M — середній (5 см в ширину); L — великий (більше 5 см в ширину); XXXL — дуже великий (більше 6,2 см в ширину в області головки і більш ніж 5 см в ширину біля основи статевого члена).

Презервативи не так ефективні

При правильному використанні вони ефективні на 98%, і всього в 2% випадків можлива незапланована вагітність. Це все ще найнадійніший спосіб захисту.

Презервативи не потрібні при оральному сексі

Герпес, вірус папіломи людини і багато чого іншого не проб'є захист презерватива. Лікарі рекомендують використовувати презервативи навіть при оральному сексі.

Ефективні на 100%

Не існує в природі засобу, який міг би дати 100% гарантію захисту.

Його член занадто великий

National Health Services стверджує, що презервативи здатні розтягнутися до 46 сантиметрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше канадські психологи прийшли до висновку, що чим вище рівень альтруїзму у людини, тим більше у нього партнерів.