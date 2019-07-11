Розкрито один з головних секретів сексу

Паразитичні риби-міноги допомогли вченим зрозуміти, як виникли статеві феромони і чому запах чоловіків змушує жінок думати про секс.

Їх висновки були опубліковані в журналі PLoS Biology. Експерти виявили, що молоки міног містять в собі спермін, дуже потужний феромон, що привертає увагу тільки тих самок, які готові до розмноження.

"Нам вдалося відкрити нову стратегію, яку самці використовують для залучення уваги самок і оповіщення їх про те, що поблизу є партнери", - розповіла Анна Скотт з університету штату Мічиган.

Генетики виявили в ДНК міног особливий ген, еволюція якого дозволила нашим предкам отримату черепну коробку і мозок.

Скотт і її колеги з'ясували, що деякі секс-феромони, присутні в організмі людини, з'явилися ще за часів зародження перших хребетних тварин, спостерігаючи за "сімейним життям" міног.

Ілюстрація 24 канал

Незважаючи на примітивний пристрій і анатомію, міноги мають досить незвичайні і складні шлюбні традиції. За часів сезону розмноження, кожен самець припливає на нерестовище і будує своєрідне "гніздо", яке він охороняє від посягань конкурентів і куди він намагається заманити самок.

Представниці протилежної статі, в свою чергу, "інспектують" ці структури, вибирають самця і разом запліднюють кладку, в яку може потрапити до декількох десятків тисяч ікринок. Після завершення сезону розмноження і декількох інших спарювань вони вмирають, звільняючи місце для нового покоління міног.

Американські біологи виявили в спермі цих риб величезну кількість добре знайомої їм речовини, яку найшли в людській спермі ще в кінці 17 століття. Йдеться про спермін, молекулу, яка надає рідині її характерний запах, а також захищає ДНК сперматозоїдів від пошкодження при попаданні в статеві органи жінки.

Це з'єднання, як показали подальші досліди на самках міног, дійсно радикальним чином змінювало їх поведінку, якщо ті були готові до розмноження, змушуючи їх плисти в ту точку акваріума, куди вчені виливали його розчин. При цьому воно не впливало на самців і статевонезрілих самок.

Відкривши цю незвичайну властивість сперміна, вчені перевірили, що станеться, якщо заблокувати рецептори, що розпізнають молекули цієї речовини. В результаті цього самки стали абсолютно нечутливими, але при цьому реагували на інші феромони, які виробляють зябра самців в сезон розмноження.

З огляду на те, що ця речовина присутня і в спермі людини, її виявлення в молоках міног вказує на те, як з'явилися статеві феромони хребетних істот і яку функцію вони спочатку виконували.

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