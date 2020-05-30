Розкрито інтимні вподобання українців на карантині

Засновники першої та найбільшої в Україні мережі секс-шопів "Насолода" розповіли про те, як вплинув карантин на інтимні вподобання українців.

За їхніми словами, щоб не втратити інтерес до сексу, пари почали активніше купувати "гарячі" іграшки для різноманітності інтиму. Зазначається, що за час карантину українці найбільше замовляли у них віброяйце зі смарт-керуванням, кульки для тренування інтимних м'язів, силіконову анальну пробку, двосторонній реалістичний мастурбатор та вібратор для пар. Про це засновники мережі секс-шопів "Насолода" розповіли ексклюзивно для OBOZREVATEL.

Фото: molbuk.ua

Вони також додали, що значно виріс попит на лубриканти та спеціальні засоби для обробки іграшок, інтимну косметику для парних ігор (масажні свічки й масла), а також на еротичні костюми та аксесуари для рольових ігор.

Крім того, в мережі підмітили бум інтересу до іграшок для тих, хто змушений залишатися на відстані зі своєю другою половинкою.

"У таких випадках приходять на допомогу девайси з можливістю управління зі смартфона. Сьогодні в арсеналі брендів є й самостійні іграшки, і парні: вібратори, мастурбатори, кліторальні стимулятори, ерекційні кільця, анальні пробки та інші. Щоб під'єднати партнера або партнерку до вашого пристрою, досить відправити посилання і завантажити додаток. Потім керувати вібраціями іграшки можна хоч із сусідньої кімнати, хоч з іншої країни", – підсумували засновники мережі секс-шопів" Насолода".

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