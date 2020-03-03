Перегляд порно небезпечний: медики назвали наслідки

Психологи і сексотерапевти попередили, що регулярний перегляд фільмів порнографічного характеру може викликати серйозні проблеми у відносинах із партнером.

Своїми коментарями поділилися лікарки Джанет Бріто і Меган Флемінг, пише "Лента.ру".

За словами фахівців, необов'язково відмовлятися від еротичних відео, але важливо, щоб порно сприймалося лише як форма розваги, а не ставало частиною сексуального життя.

Так, Бріто і Флемінг привели кілька ознак, які говорять на користь того, що людина надмірно захоплюється такими роликами.

Названа небезпека частого перегляду порно Maxim

У першу чергу психологи закликали усвідомити, чи підмінюється секс переглядом порнографії. На думку Бріто, про це свідчить ситуація, коли людина регулярно надає перевагу заходити на сайт із таким контентом, а не інтиму з партнером.

Вона також підкреслила, що порно часто спотворює ставлення до інтимної близькості в реальності і формує нестандартні звички у відносинах.

Одним із наслідків надмірного захоплення роликами стає впевненість у тому, що жорстокий секс, груповий і анальний секс є нормою. Фахівці пояснили, що відео не можна сприймати як інструкцію.

Бріто також пояснила, що в стосунках один із партнерів починає відчувати почуття дискомфорту і самотності, якщо інший занадто часто дивиться порно або приховує це. На її думку, соромитися не потрібно, краще, якщо пара буде все обговорювати один із одним.

Фахівці також застерегли, що порно викликає спотворене уявлення про ідеали зовнішності. Часто фільми для дорослих занижують самооцінку або ж призводять до звички шукати вади в партнері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний порно-ресурс Pornhub опублікував масштабну статистику. Виявилося, що українці найчастіше дивляться порно в категорії хентай (жанр японської анімації, основним елементом яких є еротичні або порнографічні сцени).

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.