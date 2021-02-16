РАЦС у відділенні міліції і штрафи за розлучення: як будувалися сім'ї в СРСР

На початку 30-х років в СРСР був так званий ідеал сім'ї, який асоціювався з культом батька і багатодітністю.

Про те, щоб говорити або досліджувати тему сексуальності, не могло бути й мови. А в березні 1934 року почали вести кримінальне переслідування представників сексуальних меншин. Головним ініціатором цього закону був Генріх Ягода – російський революціонер, радянський державний і політичний діяч, пише Ukrinform.

РАЦСи також перебували в підпорядкуванні НКВС, більшість з них були розташовані в місцевих відділеннях міліції.

У 1936 році під заборону потрапляють аборти – за них могли відправити в ГУЛАГ або засудити.

Розірвати шлюб в 30-х роках теж було непросто. Для цього необхідно заплатити штраф. Наприклад, якщо розлучення перше, то платиш 50 рублів, якщо ж друге або третє – 150 або 300 відповідно. Причому процедура виглядала не дуже приємно: запрошувалися свідки, місцева газета в обов'язковому порядку давала замітку про це.

8 липня 1944 був опублікований Указ Президії Верховної Ради СРСР, згідно з яким з чоловіків знімалася відповідальність за випадкові статеві акти. Діти, народжені від такого батька, позбавлялися права на усиновлення і отримання аліментів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, убогий СРСР на старих фотографіях. Фотопідбірки реального життя в СРСР найчастіше робили професійні радянські фотографи у вільний від основної роботи час, і змогли їх показати широкій аудиторії тільки в останні роки Радянського Союзу.